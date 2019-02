Prachatice - Příprava vrcholí, tuto neděli prověří snažení Prachatických Lažiště.

Michal Štětina a Jaroslav Tesař | Foto: Jan Škrle

Do přípravy na blížící se novou sezonu zařadil trenér A týmu Tatranu Prachatice Lukáš Kubát hráčům o uplynulém víkendu i dvě utkání na turnaji ve Vodňanech.



Přestože prachatické áčko čeká rozjezd sezony za dva týdny, ve Vodňanech se musel Lukáš Kubát spokojit s nekompletní sestavou. „Několik hráčů chybělo, ještě jsou nějaké dovolené a někdo měl rodinné důvody, takže jsme sestavu lepili tak trochu na poslední chvíli," připustil trenér hlavního mužstva.



Co se týká vlastních zápasů ve Vodňanech, víc fotbalového štěstí přálo Prachatickým při utkání s domácím celkem, byť i přes prohru si fotbalově přišli víc na své v duelu s rakouskými fotbalisty Gmündu. „Na první utkání nastoupili Vodňanští v kompletnější sestavě, ale při zápasu s námi zřejmě sehrálo svou roli to, že spolu budeme hrát v nové sezoně ve skupině, takže trenér nechtěl příliš odkrýt karty a k zápasu s námi nasadil skoro polovinu béčka," hodnotí Lukáš Kubát.



Prachatice – Gmünd 0:3 (0:2) K prvnímu duelu při turnaji ve Vodňanech nastoupil Tatran proti Gmündu. Byť utkání skončilo pro Prachatické prohrou, utkání si užili. „Soupeř byl fotbalově vyspělejší, to bylo evidentní, než se tomu stačili přizpůsobit naši mladí kluci, bylo to dva nula a zápas skoro končil, protože se hrálo na dvakrát pětatřicet minut. Trenér Gmündu nasadil zkušené hráče, bylo znát, že tři z nich hráli ligu. Za nás bych v tuhle chvíli nechtěl přímo konkrétně někoho vyzdvihovat. Kluci to brali jako přípravu, přesto utkání nevypustili, dobře běhali," doplnil trenér Tatranu Prachatice.



Vodňany – Prachatice 0:9 (0:4), branky: Babka 2x, Tesárek 2x, Tesař 2x, Kasík, Kochma M., Juroš. Co nevyšlo s Gmündem, to si Prachatičtí minimálně střelecky užili v druhém utkání, ve kterém nastoupili proti domácím. „Tentokrát měli na hřišti kluci podstatně víc prostoru, ale přece jen se projevilo, že domácí celek nenastoupil v kompletní sestavě, ale tým složili hodně z mladých kluků. Takže když naši dali v několika málo minutách rychlé dva góly, Vodňany to zabalily a umožnily klukům další gólové šance," okomentoval Lukáš Kubát druhý víkendový zápas.



Z turnaje odjížděli Prachatičtí i s jedním individuálním oceněním, a to pro Matyáše Babku, který se stal nejlepším hráčem turnaje. „Matyáš to předváděl ke konci sezony, svými výkony některé hráče převyšoval a rozhodně s ním do nové sezony počítám jako s hráčem, který je schopen utkání rozhodnout," naznačuje Lukáš Kubát alespoň jedno jméno ze sestavy pro novou sezonu. „V tuhle chvíli nemohu být konkrétnější. Zatím jsem ještě neviděl hrát v zápasu všechny kluky. Teď v neděli nás čeká od pěti hodin poslední generálka na domácím hřišti s týmem Lažišť, takže chci zkusit sestavu, se kterou bychom nastupovali do nové sezony," dodal trenér A týmu Tatranu Prachatice.



Už nyní je jasné, že v dalších zápasech za Prachatice nenastoupí Roland Kralik, zato přišel z Vlachova Březí Radek Mráz, Jarda Tesař se vrátil z dorostu Dynama. Při nedělní generálce chce Lukáš Kubát zkusit základní sestavu pro první kolo nové soutěže. To čeká Tatran Prachatice přesně o týden později s Chýnovem. Moc času na ladění formy není. „Už je to jen na trénincích v týdnu a v neděli to bude poslední zkouška. První dva týdny byly v přípravě více zátěžové, teď už se věnujeme herním situacím a kombinacím, aby si na sebe kluci zvykli," doplnil.



O zajímavá utkání nebude mít Tatran rozhodně nouzi. „Určitě se těším hlavně na okresní derby s Vimperkem a Vacovem, ta budou zajímavá a snad přitáhnou i diváky. A pak na Vodňany, které mohou být dost zajímavé, i když v přípravě jsme si je podrobněji prohlédnout nemohli. Myslím si, že nasazení do víkendového turnaje bylo zkušeně připravené, aby před námi neodkryli karty až moc," dodal Lukáš Kubát.