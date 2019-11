Prachatice – Sousedovice 4:1 (0:0). 52. J. Sova, 58. M. Janošťák, 61. J. Šandera, 70. M. Fischer – 72. D. Zoubek.

„Šli jsme do zápasu s cílem získat tři body. To se sice podařilo, ale první půle nebyla vůbec podle představ. Vázla kombinace, nedali jsme si tři přihrávky za sebou, bylo to takové jalové. Chtělo to něco změnit, především posílit hru dopředu. Do druhé půle šel Martin Janošťák, který to rozhýbal a byl autorem druhého gólu. Ve druhém poločase již bylo všechno v pořádku, kombinovali jsme, tlačili se dopředu a proměňovali šance. Soupeř sice za stavu 4:1 neproměnil penaltu, na druhé straně ale Fischer trefil tyč. Závěr zápasu již byl pod kontrolou,“ komentoval druhý poločas prachatický trenér Bohuslav Pravda a dodal: „Teď nás ještě čeká cesta do Nové Vsi. Chceme další tři body, aby byl klid na zimní přestávku.“