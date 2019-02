České Budějovice – Osmnáctiletý Václav Drchal, jenž těsně před svým debutem v áčku Sparty v zápase s Táborskem podepsal ve Spartě smlouvu do roku 2020 a po přestávce se uvedl čistým hattrickem, přišel do Sparty před třemi a půl roku z českobudějovického Dynama: první rok byl na Letné na hostování, které se pak změnilo na přestup.

Exbudějovičtí sparťané porazili Táborsko: kanonýr David Lafata dal po půli dva góly, 18letý Václav Drchal při svém debutu za áčko Sparty dokonce tři. | Foto: Deník/ Jan Škrle

S fotbalem ale malý Vašík, jehož otec svého času byl výborným extraligovým volejbalistou, začínal ještě před svým příchodem do Dynama v předměstském SK Mladé. „Pár metrů od našeho hřiště za jednou z branek bydlí jeho děda a Venca jako malý capart trénoval v naši předpřípravce,“ vzpomíná šéftrenér mládeže SK Mladé Miloslav Schuster, dle něhož ale Vaškovi ještě nebylo šest let, takže ho klub nemohl zaregistrovat. „Byl velice šikovný a už tenkrát bylo jasně vidět, že by to mohl ve fotbale někam dotáhnout. Do žáků už si ho tudíž zaregistrovalo Dynamo,“ dodal Schuster.



V Dynamu své předpoklady Drchal potvrzoval a v žácích střílel gól za gólem. V sezoně 2010-11 nastřílel v žákovské divizi 36 branek a v Dynamu se stal králem střelců všech věkových kategorií.



Góly jako na běžícím pásu střílel Drchal i po přestupu do Sparty v dorostu a svůj čich na góly prokázal i v úterní přípravě s Táborskem, kdy svým hattrickem zařídil zlom v průběhu zápasu. Byť přišel do hry za nerozhodného stavu 2:2 až v 52. minutě jen díky tomu, že jeho spoluhráč Eldar Čivič pro zranění musel ze hřiště odejít, na to, aby brankáři Michalu Tomovi nastřílel tři góly v řadě, mu stačila necelá čtvrthodinka.



„Vůbec jsem nevěděl, že se dostanu na hřiště. Takhle je to ale mnohem příjemnější,“ usmíval se Drchal po zápase do televizních kamer. „Jsem velice rád, že můžu trénovat s áčkem. První den samozřejmě byla lehká nervozita, ale čím déle jsem tu, tím lepší to je. Je to úplně jiné než dorostenecký fotbal. Je to daleko rychlejší, tvrdší, takže je to těžké se tomu přizpůsobit,“ doplnil Drchal.



S áčkem Sparty trénuje od minulého týdne od začátku zimní přípravy. Šanci dostal díky vydařenému podzimu, během něhož dal v dorostenecké lize za 15 zápasů 22 gólů. „Je to takový buldoček. Je silný a rychlý,“ chválil ho po zápase s Táborskem asistent trenéra Radoslav Kováč.



Hned po úvodním zápase za áčko Sparty určitě Drchala nemine ani tučné zápisné. „Klubový pokladník hned po zápase hlásil, že to budu mít dražší. Za příchod a ještě za hattrick,“ s úsměvem krčil rameny Václav Drchal.