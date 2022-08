Branky: 27., 31. a 65. R. Žurek, 43. T. Koloušek, 60. V. Páník – 83. Dvořák.

Ve Strunkovicích samozřejmě panuje po startu sezony spokojenost. "Pro nás to byla na začátek sezony velice důležitá výhra. Nerodila se však lehce, soupeř přijel s dobře organizovanou obranou a spoléhal na nebezpečné výpady směrem dopředu. Do jeho šestnáctky jsme se těžko prokousávali. Naštěstí se nám podařilo v prvním poločase dvakrát zachytit rozehrávku a skórova. Třetí gól do přestávky jsme dali po hezké spolupráci našich útočníků," komentoval první poločas strunkovický trenér Václav Beneš a pokračoval: "Druhý poločas jsme si již pohlídali. Kluky musím pochválit. Na to, že je začátek soutěže a v přípravě jsme toho moc neodehráli, tak se na naší hru dalo docela dívat."

V dalším kole zajíždějí Strunkovičtí k těžkému duelu do Roudného.