Mirovice – Strunkovice 1:0 (1:0). 4. M. Štochl. ČK: 0:1 (90. S. Pravda).

„Dosti smolný zápas rozhodla branka již ze čtvrté minuty. Několik zahozených vyložených šancí musí mrzet, body byly na dosah. Hosté se zlobí na rozhodčího za neodpískanou penaltu při sražení Pravdy ve vyložené šanci. Blaník i přes absenci Vojtíška, Páníka a odstoupení Jana Žurka o poločase podal dobrý výkon a chybělo jen proměnit některou loženku,“ komentoval duel na svém facebooku předseda Blaníku strunkovice Miroslav Mottl.

„Utkání přilákalo poměrně dosti velkou návštěvu diváků a nebylo divu, protože se utkala dvě mužstva z horních pater aktuální tabulky A třídy skupiny A. Při střelecké potenci obou mužstev v předchozích zápasech se čekal i notný příděl gólů,“ začal hodnocení utkání mirovický Břetislav Mikeška.

Fotbalová I.A třída: Mirovice - Strunkovice 1:0.Zdroj: Jan ŠkrleDomácím se vydařil vstup do utkání. „Nastupovali jsme s jasným úkolem dát co nejrychleji branku, uklidnit hru a být nadále aktivní. Strunkovičtí začali aktivněji, ale už ve čtvrté minutě se odražený míč dostal k Převrátilovi, ten přesným pasem našel Matěje Štochla, který nabídnutou šanci bravurně proměnil. Začátek jako z říše snů. Hosté si teprve nyní asi uvědomili, že se snadným soupeřem asi hrát nebudou. Hra se po úvodní brance vyrovnala a přelévala se od branky k brance. Za zmínku stojí okamžik asi ve třicáté páté minutě, kdy hostující útočník upadl v pokutovém území domácích a hosté se dožadovali pokutového kopu. Rozhodčího píšťalka však zůstala němá a do poločasu se šlo s naším vedením,“ shrnul první část B. Mikeška.

Ve druhé části hosté hodně kousali, ale body zůstaly doma. „Do druhého poločasu nastoupili hosté s odhodláním výsledek otočit a na jejich hře to bylo znát. Zvýšili důraz a výrazně domácí začali přehrávat. Asi po patnácti minutách se hra opět vyrovnala. Šance a pološance byly k vidění na obou stranách hřiště. Za zmínku stojí trefená tyčka domácího hráče Kuby Štochla. Utkání se pak dohrálo až do konce bez další vstřelené branky,“ doplnil ke druhému poločasu Břetislav Mikeška a pokračoval: „Diváci i přes jeden vstřelený gól viděli hodně kvalitní hru předvedenou oběma týmy. Šťastnější o jeden gól však přece jenom byli domácí, ale i hosté za předvedou hru zaslouží vyslovit pochvalu. Utkání provázelo udělení dosti žlutých a jedné červené karty po druhé žluté, ale k takovému zápasu to prostě asi patří.