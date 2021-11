Fotbalovou kariéru odstartoval Martin Lindák na Šumavě v dresu Sokola Stachy. Odtud zamířil do prachatického Tatranu, kde hrál do svých třinácti let. Jeho kroky pak směřovaly do českobudějovického Dynama, kde strávil sezony ve starších žácích, dorostu, juniorce a rok si zahrál i za zálohu prvoligového týmu mužů. Přede dvěma roky se vydal do Rakouska a zakotvil v týmu Union St. Martin.

Martin Lindák v akci. | Foto: Archiv fotbalisty

Jeho tým hraje Hornorakouskou ligu a v současné době je třetí v tabulce. „V Čechách by to byla soutěž někde mezi divizí a třetí ligou,“ říká dvaadvacetiletý ofenzivní hráč. V této sezoně se mu velice daří, několikrát se díky svým výkonům dostal do sestavy kola a v tom třináctém na konci října byl vyhlášen nejlepším hráčem víkendu. „To jsme vyhráli v Pergu 4:0 a já dal jeden gól a na další dva přihrával. Docela to vyšlo,“ uvedl k vítěznému utkání. Do ankety nominují sportovní novináři jedenáct hráčů a poté mají fanoušci čtyřiadvacet hodin na hlasování, ze kterého vyjde konečné pořadí.