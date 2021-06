S jakými představami začínali oba při budování zcela nového klubu? „S tím, že chceme, aby se ve Strakonicích hrál mužský fotbal a kluci v mládeži měli kam pokračovat,“ narazil na problém tehdejší doby, kdy se ve Strakonicích přestal hrát fotbal v dospělé kategorii, Tomáš Kostka. „Představou a cílem byl rychlý vzestup soutěžemi, tak aby odchovanci, dorostenci našeho klubu, nemuseli odcházet do týmů po okolních vesnicích, ale reprezentovat ho v našich barvách v dospělé kategorii,“ doplnil Stanislav Šíp.

Tomáš Kostka již bude v Junioru Strakonice působit pouze jako trenér mládeže.Zdroj: Jan ŠkrleVýsledky se časem dostavily a Junior hraje v dospělé kategorii krajský přebor. „Začátky byly dost náročné a složité, ale postupem času díky super partě zakládajících členů se vše zvládalo velmi dobře,“ zhodnotil krátce vývoj Tomáš Kostka a Stanislav Šíp doplnil: „Představy jsme myslím překonali. S partou výborných lidí jsme se fotbalem bavili, vítězili, postupně jsme zapojovali dorostence. Na fotbal do Strakonic začali chodit diváci. Vedle toho, že jsme postoupili až do krajského přeboru. Prezentovali jsme klub například stánkem s občerstvením na pouti, dudáckém festivalu a McDonald´s cupu, který jsme pomáhali pořádat. Velkou měrou jsem organizoval oslavy sto deseti let fotbalu ve Strakonicích. Přivedli jsme několik sponzorů, prostě jsme pro klub žili.“

Oba dva však ve vedení klubu začátkem května skončili. „Já osobně jsem nikdy ve VV nebyl a za celých osm let mi to nikdo z vedení nenabídl. Přesto jsem pro Junior dělal vše, co bylo potřeba,“ uvedl Tomáš Kostka a dodal ke svému rozhodnutí přejít do ústraní: „Asi nastal ten správný čas, nic nejde dělat do nekonečna. Na samém začátku založení jsme si řekli, že dostaneme strakonický fotbal nejvýš, co to jde s vlastními odchovanci, a to se myslím povedlo.“

„Dlouhodobá nespokojenost s vedením klubu. Neztotožňuji se s prací některých lidí ve výboru a vedení,“ zdůvodnil svůj odchod z VV Stanislav Šíp a doplnil: „Rozhodnutí ve mně muselo zrát dlouho, poprvé jsem svoji nespokojenost prezentoval v srpnu loňského roku. Člověku se normálně nechce opouštět rozdělanou práci, která je ještě tak úspěšná. Na druhou stranu předáváme A mužstvo v KP a nedávno založený B tým, který byl na postupové příčce do 1.B. třídy a dobře funguje. Nemá smysl dávat energii do práce, která nemá dostatečnou podporu vedení.“

Stanislav Šíp končí ve strakonickém Junioru jako hráč i funkcionář.Zdroj: Jan ŠkrleA jaká byla reakce vedení klubu na odchod dvou zakládajících členů? „Od členů VV prakticky žádná. Pouze jednatel klubu pan Horňák měl pár otázek, co nás k tomuto rozhodnutí vedlo,“ uvedl T. Kostka. „Panu Horňákovi jsme to oznámili osobně, pár dní na to mě volal, opět jsme spolu mluvili osobně, vím, že by mě ve vedení klubu rád měl,“ doplnil S. Šíp.

A co další působení ve fotbale. Budou oba dál působit v klubu, či je to uzavřená kapitola? „Budu pokračovat jako trenér mládeže,“ potvrdil Tomáš Kostka, který navíc působí i jako Grassroots trenér mládeže při OFS Strakonice. Stanislav Šíp dle svých slov nebude v klubu dál působit vůbec. Ani jako funkcionář, ani jako hráč.

Oba dva s klubem strávili dlouhých osm let. Co tedy popřejí Junioru Strakonice? „Jen to dobré. Přál bych Junioru, aby všichni jeho členové dokázali naplnit potenciál okresního klubu, a to nejen po sportovní stránce, který jistě Strakonice mají,“ vzkázal všem Stanislav Šíp a Tomáš Kostka jeho slova doplnil: „Klubu přeji jen to dobré, aby chodili diváci v hojném počtu na muže a v mládeži aby se dařilo vychovávat jak dobré fotbalisty, tak dobré lidi.“