„Zatím vše funguje velmi dobře. Než jsme spojení dali dohromady, tak jsme hovořili se všemi hráči a až na jednoho byli všichni pro. To byl pozitivní signál. Určitě je lepší, než aby se v Lažišti trénovalo v sedmi a v Prachaticích v deseti lidech, abychom kvalitně trénovali ve dvaceti společně. Jen mě trochu mrzí, že hráči, kteří byli na rozhraní áčka a béčka na tréninku ještě nebyli. Komunikace s vedením je výborná. Všichni se snažíme hráčům po všech stránkách vytvářet nejlepší podmínky. Kádr áčka se nám podařilo dát dohromady na velice dobré úrovni, ale potřebujeme i dostatek hráčů pro béčko, protože i I.A třídu chceme hrát na úrovni,“ uvedl trenér Tatranu Prachatice Josef Raušer po středečním večerním tréninku.

Na tréninkách se pohybuje také zkušený hokejový trenér Milan Kupka. Znamená to tedy posílení realizačního týmu? „Milan je osobnost jihočeského sportu obecně. Hrál fotbal i hokej. Známe se dlouho. Pro mne je největším benefitem to, že jsem v Lažišti pět let dělal trenérskou práci prakticky sám a v tuto chvíli trenérsky vedeme tým spolu s Bohoušem Pravdou, přišel zmiňovaný Milan Kupka a mezi trenéry se přesouvá i Petr Bízek. Doufám, že třeba ještě něco odehraje, ale určitě má klukům co dát i trenérsky. Navíc je to prachatický srdcař. Máme komfort v tom, že se můžeme vystřídat a vždy jsou na tréninku minimálně tři trenéři. Milan Kupka si vzal na starost kondiční část a určitě nám to hodně pomůže. Zatím to funguje super. Abych nezapomněl, máme i trenéra gólmanů Jirku Kováče a kluci tak mají jednou za čtrnáct dní speciální brankářský trénink. Posun je to velký," pochvaluje si Josef Raušer atmosféru v klubu.

První zatěžkávací zkouška přijde již tento víkend, kdy hrají všechny tři týmy Tatranu přátelské zápasy. "V pátek hraje céčko ve Vlachově Březí, v sobotu béčko v Roudném a v neděli první tým od 17 hodin proti Vimperku. Tento zápas se hraje na stadionu FK Lažiště. Ukáže se, zda jsme schopni naplnit všechny tři týmy, aniž by se hráči ve větší míře prolínali," doplnil trenér.

Příprava áčka finišuje. První mistrovské utkání krajského přeboru čeká na fotbalisty Tatranu v sobotu 7. srpna doma proti ambicioznímu Oseku. "Vstup do sezony je vždy důležitý, chceme od začátku hrát v soutěži důstojnou roli," přeje si trenér Raušer.