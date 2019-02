Praha - Fotbalisté Dynama České Budějovice (U15) se od čtvrtka účastní prestižního turnaje v kategorii U15. Do Prahy dorazily nejlepší slovenské a české týmy.

Fotbalisté Dynama České Budějovice se od čtvrtka účastní prestižního turnaje v kategorii U15. Do Prahy dorazily nejlepší slovenské a české týmy. "Těší nás, že jsme dostali pozvánku, kterou si tým vysloužil výbornými výkony a výsledky v lize," připomíná trenér Radim Pouzar, že Nike Premier Cupu se mohou zúčastnit pouze dva nejlepší týmy z každé ze skupin žákovské ligy ČR a SR.

Slavnostní zahájení letošního ročníku proběhlo v multikině v Letňanech. Pořadatelé svěřili los do rukou manažera české fotbalové reprezentace Vladimíra Šmicera (na snímku ve fotogalerii). "Za nás podobné turnaje nebyly, je to pro talentované fotbalisty obrovská příležitost," uvedl vicemistr Evropy z roku 1996 a vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem. Když vytáhl z losovacího koše lísteček se jménem Dynamo České Budějovice, v sále to zašumělo, nejlepší jihočeský klub putoval k Baníku Ostrava do skupiny D.

Mezi hráči a trenéry z jihu Čech zavládlo vzrušení. "Baník patří do špičky této věkové kategorie u nás," komentoval trenér Radim Pouzar. Vedoucí týmu Petr Řehoř na adresu dalších soupeřů doplnil: "Narazíme na Ostravu a Brno, to jsou přední české kluby, ve skupině změříme síly s Prešovem a Žilinou, tato konfrontace se slovenskými kluby nám určitě prospěje." Především Žilinu provází z úst odborníků výborná pověst…

"Na zápasy se moc těšíme, soupeři budou hodně silní, ale nebojíme jich," doplnil za tým Lukáš Pfeifer, který ještě cestou do hotelu sděloval dojmy z losování telefonem domů.

Internacionál Vladimír Šmicer popřál Dynamu, a dalším týmům, hodně štěstí, neodpustil si malé popíchnutí:

"V dospělé kategorii letos máte starosti."

Sk. A: Sparta Praha, Sigma Olomouc, Cidlina N. Bydžov, Pardubice, Teplice.

Sk. B: Nitra, Slovácko, Slavia Praha, Zlín, Sokolov.

Sk. C: Michalovce, B. Bystrica, Trenčín, Liberec, Senica.

Sk. D: Brno, Žilina, Prešov, Dynamo ČB, Baník Ostrava.

Program Dynama: -Prešov (pátek, 10), -Žilina (pátek, 17), -Brno (sobota, 10), Ostrava (sobota, 12). Turnaj bude pokračovat zápasy o umístění.