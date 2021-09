Slovince zdolali, v pondělí opět na jihu s Albánií

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o účast na mistrovství Evropy U21 vítězstvím v Českých Budějovicích nad Slovinskem 1:0 (1:0).

Obrovská radost Martina Vitíka (má číslo 2) a celého týmu z vítězného gólu. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Tři důležité body českému výběru zajistil minutu před koncem zápasu po Karabcově rohu přesnou hlavičkou stoper Martin Vitík. „Mám obrovskou radost, protože dát vítězný gól takhle na konci zápasu, to jsou velké emoce,“ zářil osmnáctiletý sparťan. „Těší mě, že jsme zápas zvládli, je to klíč k postupu,“ zdůraznil a dodal, že tým se nově tvoří. „I pro klima v týmu je tudíž ta výhra velice důležitá,“ vyzdvihl. Rozhodující gól Vitík sice dal až v úplném závěru, dle něj ale byl vyústěním tlaku, který čeští mladíci v té době vyvinuli. „Měli jsme tam víc šancí,“ zmínil tutovky, které krátce před jeho gólem měli Daněk a Zlatohlávek. „Ty tři body jsou cenné, ale musíme se soustředit na další zápas,“ připomněl, že už v pondělí česká jednadvacítka hraje znovu v Č. Budějovicích proti Albánii (18 Střelecký ostrov). „Slovinci byli nepříjemný soupeř, ale šanci jsme měli dost. Věřím, že v dalším zápase to s jejich proměňováním bude daleko lepší,“ přál si trenér Jan Suchopárek. ČESKO – SLOVINSKO 1:0 (0:0) - Branka: 89. Vitík. ŽK: Donát, Šulc – Markuš, Stojinović, Tičić, Pavlović. Diváci: 1552. Rozhodčí: Robertson – Carr, Macleod (všichni Skotsko). Česko: Kovář – Gabriel (62. Hošek), Vitík, Donát, Fukala – Solil, Kaloč – Ostrák (46. Daněk), Šulc (83. Zlatohlávek), Kohút (46. Karabec) – Fila (71. Sejk). Slovinsko: Turk – Trontelj, Stojinović, Zec, Pavlović – Zabukovnik, Markuš – Matko, Casar (71. Tičić), Koderman (88. Kancilija) – Cipot (71. Bosilj).



e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátníe-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu