Jak a proč jste se rozhodoval, co převážilo?

„Nebylo ani o čem moc rozhodovat. Dal jsem najevo, že chci do Táborska ze Slavie přestoupit. Kluby se následně dohodly, tedy že mě Slávie pustí bez jakékoliv finanční náhrady. Následovalo pak už jen několik jednání o smlouvě, která vyústila v podepsání smlouvy na rok a půl. Převážila hlavně chuť pomoct klukům, s kterými si rozumím. Zároveň je tu dobré zázemí. Chtěli bychom to společně dotáhnout do konce.“

Cítíte v Táborsku perspektivu, má klub ambice?

„Máme hodně mladý a talentovaný tým. Nechci říkat, že máme na to vybojovat si druhou ligu zpět. I když si to každý z nás včetně vedení klubu přejeme, tak jsme pořád teprve v polovině. Čeká nás ještě dlouhá cesta, na kterou se musíme společně připravit.“

Jak podle vás probíhá zimní příprava, která se odehrává převážně na umělých travách. Na co je třeba si dát pozor?

„Trenér Brožek trénoval ve druhé lize a ví moc dobře, jak s námi pracovat co se týče tréninkových jednotek. Máme přibližně osm tréninků týdně včetně přípravných utkání. Střídáme umělou trávu, halu, tartan a posilovnu, takže přesně to, co k zimní přípravě patří. Na druhou stranu je pořád zima, a jelikož se hraje právě na umělé trávě, tak je větší možnost zranění. Přesně tomu by měli hráči předcházet a pořádně se o sebe starat.“

Naposledy váš tým vysoko porazili Sokolov 4:1. Co vy na to?

„Na zápas jsme se dobře naladili stejně jako na mistrovská utkání. Předvedli jsme kompaktní, běžecký výkon celých devadesát minut. Hřiště bylo poměrně menší a užší, i podle toho jsme se na zápas připravili. Myslím si, že jsme týmovým, poctivým výkonem zvládli zápas velmi dobře. Tým se dává pomalu, ale jistě do pořádku po přípravě, kde jsme testovali spoustu nových hráčů. Podstatné je, že jsme se zocelili jako na podzim a byl na nás vidět, že jsme tým.“

Řekněte upřímně a bez vytáček, jak vidíte jarní část sezony, co byste si přál?

„Nemám moc rád, když se myslí moc dopředu. Já a i kluci se soustředíme na každý trénink a zápas. Bude to nesmírně složité. Soupeři jako je Sparta, Slávie, Plzeň apod. se na nás budou připravovat. Je jen na nás, jak s tím naložíme. Přál bych si, abychom to zvládli a vykopali Tábor zase zpět! Čeká nás ale dlouhá cesta.“

A propos. Jste velmi rychlý. Měřil vám někdo někdy stovku?

„Ani mi to nepřijde. Občas mi někdo z kluků řekne něco podobného, ale nějak si to neberu k srdci. Rychlostní věci mě baví hodně, občas i cítím v téhle kategorii nadvládu nad soupeři, ale jak říkám, nevnímám to a naopak se snažím zlepšovat ve věcech, ve kterých jsem pozadu. Stovku mi měřili na Slávii, když jsem byl ještě na základní škole a co si tak matně vzpomínám, bylo to něco přes 11-12 sekund, těžko říct.“

Jak moc fotbalista vyhlíží jaro a přírodní trávu, nebo je mu to jedno?

„Samozřejmě záleží na každém zvlášť, ale ze své zkušenosti vím, že přírodní tráva je mnohem lepší už jen díky zdraví, jelikož si neničíte klouby. Už se na přírodní trávu těším. Měli bychom si to vyzkoušet při generálce s Vlašimí.“