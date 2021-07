K impozantnímu stadionu ve Wembley dorazily tisíce fanoušků, kteří neměli vstupenku. Začal boj. Stěží představitelný útok směrem k turniketům. Podle tvrzení pořadatelů se do útrob arény nikdo nedostal, ale policie posléze přiznala, že to není pravda.

Oficiální vyjádření znělo takto: "Malá skupinka lidí pronikla dovnitř."

Těžko říct, kolik těch osob nakonec bylo. Během večera se na sociálních sítích objevilo několik záběrů, na nichž jsou zachyceni fanoušci, kteří vnikli na stadion.

Rozvášněný dav se minimálně v jednom případě dostal do křížku s fanoušky uvnitř. Skončilo to ošklivými scénkami. Krvavými šrámy, pěstmi, kopanci. Podle dostupných informací se útok nevyhl ani dětem.

Upozornění: následující záznam zachycuje agresivní, brutální jednání.

