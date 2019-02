Prachaticko – Fotbalový krajský přebor mužů měl na pořadu další velmi důležité kolo a všechny tři naše týmy hrály na domácích hřištích.

Krajský přebor pokračuje dalšími zajímavými zápasy. | Foto: Jan Škrle

Prachatice – Sedlice 1:0 (0:0). Tatran potřeboval zlomit sérii nevydařených zápasů s vysokým počtem obdržených branek. V Sedlici Prachatičtí jasně vyhráli, což se tak trochu projevilo i na obrazu hry, kdy hráli hosté hodně odzadu a spoléhali na brejkové situace. „Bylo to především o dobývání sedlické branky. Od začátku to zatáhli dozadu a my museli vymýšlet, jak tou hrází těl projít. V prvním poločase soupeř ještě sem tam zahrozil z brejků, ale v tom druhém se prakticky nedostával přes polovinu hřiště. Nakonec nás zachránil vlastenec soupeře, my nebyli schopni to sami do branky dotlačit. Ale tři body jsou doma, i když po velkém trápení. Doufám, že to kluky alespoň trochu zvedne, hned ve středu hostíme v odloženém kole Třeboň, které máme co vracet. V prvním kole jsme tam dostali sedmičku. Pak jsme na konci podzimu litovali, že se nedá kvůli terénu hrát, to nám to šlo. Doufám, že je zítra porazíme," zhodnotil jednak sobotní utkání se Sedlicí a zahleděl se i k dalšímu s Třeboní prachatický trenér Josef Veselý.

Čkyně – Veselí nad Lužnicí 1:3 (0:1). Po vysokých porážkách v Dačicích a Jindřichově Hradci se domácí dostali do problematických bojů o přímou záchranu. Veselí nad Lužnicí však hraje na jaře výborně, a tak bylo jasné, že to nebude vůbec jednoduché. „Samozřejmě jsme potřebovali a chtěli bodovat, ale nevyšlo to. Chyběli nám Martin Šíp s Robertem Provodem. V prvním poločase byl soupeř lepší a zaslouženě vedl. Hned v úvodu druhého poločasu jsme vyrovnali z penalty, zvedli se, měli i pár solidních akcí, ale nedokázali jsme je dotáhnout do brankového konce. Naopak jsme dostali smolnou branku a na kluky pak padla deka. Přestali si věřit. Přesto jsme to ještě otevřeli, abychom to zkusili alespoň na bod, ale naopak jsme inkasovali třetí branku. Situace v tabulce samozřejmě není vůbec růžová, ale nevzdáváme se. Ve hře je ještě plno bodů a chceme se o ně porvat. Nyní máme v dohrávaném kole zítra doma Dražice. Znovu je to tým z horní části tabulky, dokonce lídr soutěže, ale musíme se o něco pokusit. Kluci si nesmějí připouštět sílu soupeře a musíme do toho šlapat a bojovat o každý míč," věří v sílu týmu trenér Čkyně Michal Uhlík.

Lažiště – Jindřichův Hradec 2:0 (1:0). Ani Lažišťským se v posledních kolech nedařilo a před víkendem se propadli až na dvanácté místo. „Strašně nám v útoku chybí Honza Hrbek, který je schopen udržet balon, vystřelit i dobře rozehrát. Soupeřům dělá problémy," posteskl si před týdnem k neúčasti lažišťského kanonýra v minulých zápasech šéf lažišťského fotbalu Václav Princ. Proti Hradci se již objevil na hřišti a byl to jeho zápas. Již v prvním poločase dělal hostující obraně velké problémy, dostal se do tří výborných šancí a jednu z nich také proměnil. Navíc Chalupa jednou nastřelil břevno a jednou mu střelu v poslední chvíli srazili obránci na rohový kop. Náznaky hostujících akcí domácí obrana likvidovala. Ve druhém poločase Hrbek potvrdil svou důležitost pro mužstvo a přidal i druhý gól. Lažišťští se tak mohou lépe nadechnout a stoupat tabulkou. Zítra je v dohrávce čekají poslední Vodňany. Body by tedy měly být na domácím hřišti povinností.