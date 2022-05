Souboj čtvrtého celku tabulky se druhým přinesl pořádné drama. Nechyběla penalta, vlastenec ani gól v poslední minutě. Tím hosté zachránili alespoň jeden bod a drží se na stejných bodech jako lídr tabulky. Na druhé straně Strunkovičtí opět potvrdili svou fazonu v této sezoně a příslušnost ke špičce soutěže.

"Dobré utkání, které přineslo nadprůměrný fotbal. Měli jsme hodně šancí, ale neproměnili jsme je a nakonec v nastavení inkasujeme. Je to fotbal a nás to mrzí. Díky hostím za skvělý zápas a lidem, kterých bylo opět hodně, za to, že přišli," uvedl k utkáí předseda strunkovického Blaníku Miroslav Mottl.

„S bodem jsme spokojeni. Domácí na nás byli velmi dobře nachystaní. I když jsme rychle vedli, tak domácí hru srovnali a my neudrželi míče na kopačkách. Místo abychom hráli svou hru, nakopávali jsme míče a dostali domácí do tlaku. Ve druhém poločase jsme propadávali a domácí zaslouženě vedli. Dnes jsme zde viděli prohru, ale konec utkání nás překvapivě přivedl k bodu. Domácích je mi tak trochu líto, neboť to byli oni, kdo tvrdil muziku a za bod jsme moc rádi,“ shrnul utkání semický trenér Marcel Nousek.

Autor: Ladislav Beran