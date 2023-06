Kanonýr Tomáš Hozman v dresu Vacova C v utkání OS Prachaticka Vacov C - Borová Lada.Zdroj: Zdeněk FormánekZnovu padlo několik hattricků, ale ty tentokrát na korunu Kanonýra Deníku nestačily. Čtyřikrát se v okresní soutěži v barvách Vacova C trefil Tomáš Hozman do sítě Horní Vltavice. Přidal pak i gól za béčko v duelu s Volary. Mezi kanonýry není žádným nováčkem, přesně před rokem zatížil konto volarského Tatranu čtyřmi góly.

Céčko Vacova vyhrálo 6:5. Podle Zápisu o utkání to bylo pořádné drama. Jak jste zápas prožívali?

Zápas jsme určitě prožívali jak my, tak hráči Horní Vltavice. Oba týmy se nacházíme na spodku tabulky a jak my, tak určitě i oni, cítili možnost zisku bodů. Pro nás, Vacov C, to byla vlastně první výhra v jarní části a určitě nebyla zadarmo.

Co Vaše čtyři branky, jak jste je viděl ze hřiště?

První dva góly byly po dobrých přihrávkách na velké vápno, odkud se mi povedlo míč v obou případech trefit k levé tyčce, kam se brankář domácích nedokázal dostat včas. Třetí gól byl po perfektním centru za obranu, kdy hned proti mě vystartoval domácí brankář, ale povedlo se mi ho přehodit a pak už jsem jen kontroloval míč, jak jde do brány. A čtvrtý gól padl po špatné rozehrávce domácích, kdy se jim nepovedl odkop, myslím že po nějakém faulu nebo ofsajdu. Míč se dostal zpátky ke mně pár metrů za hranicí vápna, všiml jsem si že brankář nemá úplně dobré postavení v brance, tak jsem to zkusil trefit tam, kde jsem viděl prostor. Naštěstí to tam padlo, tak jsem měl velkou radost.

Rád chodím klukům z béčka pomoct, říká kanonýr Adam Kasík

Jste především hráčem a kapitánem béčka v OP a céčko je jakýmsi zpestřením. Z drtivé většiny jsou tam mladí kluci, rozumíte si s nimi na hřišti i v kabině?

Ano, prioritní tým je pro mě béčko. Plus samozřejmě pomoc áčku, když dostanu nominaci od trenéra. Ale v poslední době se spíš snažím pomoct céčku, když to jde a trenér A i B mě pustí, tak se jdu s nimi rád proběhnout. Je to zase úplně jiný typ zápasu, než na které jsem zvyklý. A máte pravdu, tým C je hodně doplněn mladými hráči, převážně dorostenci, kteří se tam seznamují s dospělým fotbalem. A musím říct že nejen mně, ale věřím, že i celému SK Vacov, dělají radost, jak se zapojuje většina z nich a pomáhají v mužských týmech. A ano, s dorostenci si rozumím dobře, ať už z důvodu, že poslední dva roky je společně s kamarádem a spoluhráčem Dominikem trénujeme, tak i díky tomu, že spolu často hrajeme a trávíme dost času jak na hřišti, tak i mimo něj. Už se tak nějak známe a víme, co jeden od druhého čekat.

Za čtyři branky přijde určitě něco do kabiny. Co ale těm klukům, kteří ještě zlatavému moku „nedorostli“?

Ano, je tam spousta mladých, ale nemusí to být jen cena v podobě alkoholických nápojů. Teď o víkendu náš C tým čeká dokopná, takže nějaký příspěvek třeba i na jídlo se určitě bude hodit.

Jsem spíš takový číhač a doklepávač, říká kanonýr Vojtěch Vačkář

Nastupujete za všechny tři týmy mužů. Stihnete to i v jednom víkendu a máte spočítánu nejvyšší minutáž?

Většinou se jeden zápas kryje s druhým, takže záleží, jaké to jsou. Ale pokud chodím za B nebo C tým, tak v obou případech to je většinou plná porce minut. Když jdu s A týmem, tak ten časový úsek je vždy kratší.

Točíte se i kolem vacovského dorostu, máte ještě čas na něco jiného než zaměstnání a fotbal?

Jak říkáte, i ten dorost zabere spoustu času. Hlavně když hrajeme 1.A třídu a tři čtvrtiny zápasů hrajeme v okolí Českých Budějovic a podobně. Takže i to jsou pěkné výlety, když zrovna nehrajeme na Vacově. Ale už se blíží sezona ke svému závěru, takže brzo přijde odpočinek pro nás všechny a nějaký čas si trochu od fotbalu oddechnout.

