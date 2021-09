Reprezentace U18 zaútočí v neděli v Táboře na turnajový triumf. Hostí Německo

V neděli zavítá do Tábora fotbal ve slušivém reprezentačním dresu. Na stadionu v Kvapilově ulici vyvrcholí letošní ročník memoriálu Václava Ježka hráčů do 18 let, a to zápasem Česka s Německem. Zahajovací hvizd atraktivního střetnutí zazní ve 14 hodin.

U Jordánu se mladí fotbaloví reprezentanti Česka představili už před třemi lety. Výběr U16 tehdy podlehl Rumunsku 0:1. Tentokrát si na Kvapilce zahraje česká "osmnáctka" s Německem o prvenství v Memoriálu Václava Ježka. | Foto: Deník/Pavel Šácha

Tradiční turnajové akce se letos zúčastní jen kvarteto mužstev ze sousedních států. Ve středečním zahajovacím utkání zdolali čeští mladíci na píseckém trávníku Rakušany 2:1. O dva dny později se představili v hlubockém podzámčí a remizovali tam se slovenským národním týmem 1:1. Svěřenci kouče Petra Havlíčka, který coby dosavadní lodivod „šestnáctky“ převzal mužstvo po odchodu Jana Suchopárka k výběru U21, budou mít v nedělním střetnutí o motivaci postaráno. Pokud své německé vrstevníky u Jordánu porazí, stanou se vítězi celého turnaje. Pomohou jim k tomu i táborští fotbaloví fanoušci?



e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátníe-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu