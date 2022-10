Po zásluze se tak stal Jakub Houda Kanonýrem Deníku na Strakonicku. „Pět branek, to je můj největší střelecký úspěch. A hattrick jsem takto rychle asi také ještě nikdy nedal. Kolik jsem jich v kariéře nastřílel, to spočítáno nemám, ale doufám, že jich ještě hodně přibude,“ říká s úsměve kanonýr bělčického týmu.

Jiří Pešek chce střílet góly již jen v dresu Zdíkova, nikam jinam ho to netáhne

První poločas na záblatském pažitu, kde hraje béčko Prachatic svá domácí utkání, to byla ze strany hostů doslova smršť. Jakub dal první gól ranou z dvaceti metrů přes protihráče, druhou pak přesnou hlavičkou po rohovém kopu. „Po první brance jsem byl šťastný, jelikož se mi střelecky nedařilo a potřeboval jsem se chytnou po špatném startu sezony. Poté se mi podařila hlavička po rohu a už jsem věděl, že mám dobrý den. Po završení hattricku jsem byl opravdu spokojený, ale i překvapený, protože mi opravdu vše vycházelo. Dvě poslední branky byly bonus za aktivitu. Udržel jsem chladnou hlavu a většinu branek jsem zakončil precizně, takže domácí brankář neměl moc šanci,“ pochvaloval si střelec a doplnil ke spoluhráčům: „Hraje se mi dobře s každým, ale nejvíc jsem sehraný s našim dlouholetým kapitánem Karlem Hanzlíkem, který je bohužel momentálně zraněný, ale doufám, že brzy bude fit a naskočí zpátky na hřiště. Ještě s Martinem Rážem, který mě zásobuje hodně asistencemi. A Martin Hrkel, ten mě většinou dokáže najít svým centrem.“

Hattricky bych spočítal na prstech jedné ruky, říká s úsměvem David Varhan

Tým Bělčic hraje poslední roky klidný střed tabulky a sem tam zatlačí na favority. Jak by to mohlo vypadat v této sezoně? „Z mého pohledu jsou ambice určitě na top pětku. Ale musím podotknout, že letošní ročník je vyrovnaný a žádné body nejsou zadarmo. Pomýšlel bych i klidně výš, ale řekl bych, že nás budou mrzet body, které jsme ztratili ze začátku sezony,“ myslí si Jakub Houda.

Pět branek za poločas, to je skvělé portfolio vystavené lanařům z vyšších soutěží. Co na to Jakub? „Vždycky jsem si říkal že bych někdy ve své kariéře chtěl zkusit vyšší soutěž, ale věřím tomu, že s klukama se nám snad tu A třídu vykopat někdy podaří. Nevím, co bych musel dostat za lukrativní nabídku, abych přemýšlel o odchodu. Cítím se v Bělčicích jako doma a klukům bych to nemohl asi udělat,“ nechce o změně dresu Jakub ani slyšet.

Čtyři góly jsou můj střelecký rekord, pochvaloval si Dominik Spišský

Hattrick znamená příspěvek do pokladny. Co to bude v Bělčicích? „Určitě ani u nás hattrick není zadarmo. Takže se připravuji, kolik to bude. A pokladník? Ten se určitě ozve, ale sám mu to připomínat nebudu,“ dodává se smíchem Jakub Houda.

Zdroj: Deník