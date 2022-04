Fotbalisté zatím využívají areál Na Sídlišti a na Křemelku by se rádi vrátili do konce srpna. "Rádi bychom podzim již zahájili na Křemelce, ale nesmí se nic uspěchat. Když to nevyjde na začátek sezony, tak věřím, že nejpozději v průběhu září již na Křemelku vyběhneme," uvedl těsně před začátkem rekonstrukce sportovní ředitel Junioru Strakonice Lukáš Mourek.

Aktuální foto pořídil na Křemelce Jan Škrle 20. dubna.