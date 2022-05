A nehrálo se pouze o pořadí v tomto turnaji, ale také o postup do celonárodního finále Zaměstnanecké ligy Deníku, které se koná 16. června ve fotbalovém areálu v Roudnici nad Labem. Tam se probojovaly dva nejlepší týmy ze semického Regionálního finále. Na vítěze celonárodního finále pak čeká zajímavý zájezd na vybrané utkání jedné z prestižních evropských fotbalových soutěží.

Ale zpět do Semic. Podle vylosovaných čísel se na místním pažitu utkaly celky Nvision Czech Republik, Inos – Servis Vlachovo Březí, Röchling Engineering Plastics Planá nad Lužnicí, VŠTE České Budějovice, Fruko-Schulz Jindřichův Hradec a Schneider Electric Písek.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Od prvních zápasů bylo zřejmé, že si to o nejvyšší dvě příčky a tím i postup do celonárodního finále rozdají celky Fruko-Schulz, VŠTE a Schneider Electric. Los soutěže tomu chtěl, aby se o složení finálové dvojice rozhodlo až v úplně posledním utkání celé základní skupiny. Hráči VŠTE museli zvítězit nad Fruko-Schulz, aby se dostali na první či druhé místo. Na druhé straně celek Fruko-Schulz nesměl prohrát o více než dvě branky. Pokud by se tak stalo, do finále by na jeho úkor proklouzl Schneider Electric. Dramatický souboj nakonec zvládl nejmladší tým turnaje z VŠTE České Budějovice, zvítězil 2:1 a do finále se nakonec dostaly oba celky.

Bronzové medaile si nakonec vybojovali hráči Schneider Electric Písek, kteří v boji o třetí místo porazili Inos – Servis. Finalisté se dohodli, že se rozhodne při pokutových kopech. Po první sérii pěti střelců byl stav 3:3, ale hned v sérii šesté rozhodli o svém vítězství hráči Fruko-Schulz Jindřichův Hradec.