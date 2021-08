Na začátku června posvětil VV FAČR převod práv a povinností z FK Lažiště na Tatran Prachatice. Hned poté začala mašinérie propojování obou klubů. Výsledkem je to, že se krajský přebor bude hrát v Prachaticích, béčko pak I.A třídu v Lažišti. Z původního kádru FK Lažiště odešli Jaroslav Volmut do Vodňan a Tomáš Vokatý s Janem Mackem do zahraničí. „Zbytek kádru, který hrál za FK Lažiště, zůstává. Z Tatranu do něho přicházejí Jirka Pravda, Jakub Sova, Matyáš Babka, Pavel Škopek, Jirka Fürbach, Roman Iliev a další mladí a nadějní hráči. Kádr ještě posílí Tomáš Pecka a Honza Hornát. Na jejich angažmá jsme domluveni, nyní se dotahují jejich přesuny. Pracujeme ještě na dvou posilách,“ dodal ke kádru týmu trenér Josef Raušer.

A jak je trenér spokojen s přípravou a propojením obou klubů? „Zatím vše funguje velmi dobře. Než jsme spojení dali dohromady, tak jsme hovořili se všemi hráči a až na jednoho byli pro. To byl pozitivní signál. Určitě je lepší, než aby se v Lažišti trénovalo v sedmi a v Prachaticích v deseti lidech, abychom kvalitně trénovali ve dvaceti společně. Jen mě mrzí, že hráči, kteří byli na rozhraní áčka a béčka, na tréninku ještě nebyli. Komunikace s vedením je výborná. Všichni se snažíme hráčům vytvářet nejlepší podmínky. Kádr áčka se nám podařilo dát dohromady na velice dobré úrovni, ale potřebujeme i dostatek hráčů pro béčko, protože i I.A třídu chceme hrát na úrovni,“ říká trenér Raušer.

Tatran navíc půjde do sezony i se širokým trenérským týmem. Spolu s dalšími trenéry vedl přípravu například i zkušený hokejový trenér Milan Kupka. „Milan je osobnost jihočeského sportu obecně. Hrál fotbal i hokej. Známe se dlouho. Pro mne je největším benefitem to, že jsem v Lažišti pět let dělal trenérskou práci prakticky sám a v tuto chvíli vedeme tým spolu s Bohoušem Pravdou, přišel Milan Kupka a mezi trenéry se přesouvá i Petr Bízek. Doufám, že třeba ještě něco odehraje, ale určitě má klukům co dát i trenérsky. Navíc je to prachatický srdcař. Máme komfort v tom, že se můžeme vystřídat a vždy jsou na tréninku minimálně tři trenéři. Milan Kupka si vzal na starost kondiční část a určitě nám to hodně pomůže. Abych nezapomněl, máme i trenéra gólmanů Jirku Kováče a kluci tak mají jednou za čtrnáct dní speciální trénink,“ pochvaluje se trenér.

A jak vidí následující sezonu? „Čeká nás stabilizační rok. Vše, co děláme, je s dlouhodobým výhledem. Jakási reinkarnace fotbalu na Prachaticku. Pro mne bude klíčové, abychom neměli problémy v kraji a abychom do týmů zabudovávali mladé hráče. Nejprve v A třídě s potenciálem do dalších let do kraje. Hlavně první půlrok nás čeká spousta práce, abychom stabilizovali kádry pro tři týmy,“ dodává Josef Raušer.

Kádr Tatranu Prachatice - Brankáři: Filip Trnka, Josef Hopfinger, Václav Forejtar. Obránci: Jiří Pravda, Jaroslav Rauscher, Tomáš Kupka, Jan Makoš, Jiří Fürbach, Josef Luňáček, Matouš Gramblička, Dominik Sedláček (na zkoužce v Dynamu B). Záložníci: Jakub Sova, Marek Sedláček, Jan Hornát, Jan Hušek, Jakub Rauscher, Pavel Škopek, Tomáš Kovář, Zdeněk Jedlička. Útočníci: Jan Linhart, Matyáš Babka, Roman Iliev. Realizační tým – Trenéři: Josef Raušer, Bohuslav Pravda, Milan Kupka, Petr Bízek Jiří Kováč (gólmani). Vedoucí: Zdeněk Chocholouš.