Prachatický kanonýr Adam Kasík.Zdroj: Jan KleinPo sobotním programu to vypadalo, že si tentokrát dali kanonýři na Prachaticku volno. v neděli ale vše zachraňoval Adam Kasík . Ten vyrazil na výpomoc prachatickému béčku do utkání s Chelčicemi a zatížil konto soupeřova brankáře třemi góly.

Adam v dresu Prachatic a předtím i Protivína nastupoval vždy buď v záloze či útoku. Střílení branek tedy má v popisu práce. „Abych pravdu řekl, byl to můj teprve druhý či třetí hattrick mezi dospělými. Více jich nebylo. Ale když to vezmu zpětně, tak jsem za protivínské béčko dával v okresním přeboru Písecka čtyři či pět branek,“ rozpovídal se o svých střeleckých zářezech Adam.

Hráč základního kádru Prachatic chodívá posílit béčko na domácí zápasy v Záblatí poměrně často. „Rád si s klukama v béčku zahraji. Mám tam plno kamarádů. Když jich je málo a mám čas, tak jim rád vypomohu. Je to v klidnějším tempu než v áčku, je tam na všechno více času. Je to taková kondička navíc,“ uvedl s úsměvem Adam Kasík.

Jsem spíš takový číhač a doklepávač, říká kanonýr Vojtěch Vačkář

Béčko Tatranu vyhrálo v klidu 4:1 a díky Adamovým brankám se hodně přiblížilo záchraně v I.B třídě. Jak viděl své branky přímo ze hřiště? „Před první jsem dostal krásnou přihrávku od Pavla Řezníka, šel sám na bránu, udělal dlouhou kličku a dal gól. Před druhým gólem přišel centr do vápna, já přehodil gólmana a s pomocí větru se to zatočilo do brány. Před třetím jsem dostal skvělý balon od trenéra áčka Pavla Bajčíka, šel sám na bránu a přehodil gólmana,“ popsal své branky Adam Kasík.

Jaký má hráč pocit, když nastupuje na hřiště po boku svého trenéra? „Je to takové trochu jiné, ale na trenérovi je vidět, že má klukům na hřišti pořád co dát. Stále dokazuje, že je na svůj věk skvělý fotbalista. Myslím si, že by i v áčku měl týmu na hřišti co dát a v klidu by mohl hrát i krajský přebor,“ pochválil trenéra a spoluhráče v jedné osobě Adam.

Ač je Adam hráčem áčka, ani v béčku ho nemine „pokuta“ za hattrick. „Kluci mě to už určitě vyčíslili, ale ještě nevím, kolik mě to bude stát. Ale to k fotbalu a partě kolem něj patří,“ dodal Adam s úsměvem.

Po padesátce jsou góly velká radost, ale hodně to bolí, říká Václav Hovorka

Béčko je pro Adama zpestřením, důležitější je jeho působení v prvním týmu Tatranu. Ten na tom není nejlépe a čtyři kola před koncem sezony ztrácí na záchranu, pokud bude spadávat jen poslední, čtyři body. „Pořád se s tím dá něco dělat. Chceme vyhrát všechny čtyři zápasy. Teď nám to s Olešníkem nevyšlo, je to škoda. Ze začátku jsme měli nějaké šance, ale neproměnili je. Je třeba se semknout a uhrát dvanáct bodů. V utkání s Jindřichovo Hradcem jsme se přesvědčili, že se dá hrát s každým a lídr tabulky se strachoval o body. Věřím, že to ještě není ztracené,“ hledí k dalším zápasům Adam Kasík.

Zdroj: Deník