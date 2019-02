Prachaticko – Desáté kolo Tip Ligy čtenářů Prachatického deníku přineslo poměrně dost bodů, ale na druhé straně i trochu zdramatizovalo boj o celkové vítězství.

Znovu padlo několik tak trochu překvapivých výsledků, přesto byly bodové zisky nadprůměrné. O vítězství v kole se rozhodovalo na čtrnácti bodech. Dvě chyby na kuponu mělo celkem šest tiperů, a tak musela rozhodnout Supertrefa. Z těchto šesti hráčů trefil přesný počet 34 nastřílených branek pouze Evžen Lampa ze Stach. Stává se tak vítězem kola a získává triko s logem soutěže.

Výsledky tentokrát zdramatizovaly i celkové pořadí. Dvě kola před koncem soutěže již má vedoucí hráč náskok pouhých šesti bodů na druhého v pořadí a devíti bodů na další pronásledovatele.

V celkovém pořadí se vše opět pořádně promíchalo a nezůstal kámen na kameni. Těm, kteří s námi ještě nehrají a chtějí se do soutěže zapojit, stačí do páteční 12. hodiny dopravit do naší redakce vyplněný kupon z této stránky. Pokud budou pak chtít hrát přes internet, musí vyplnit i Moje heslo.