Prachatice – Po vítězství 3:0 na horké půdě v Dražicích přivítali ve fotbalovém krajském přeboru prachatičtí fotbalisté na domácím hřišti v tabulce druhé Milevsko.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Prachatice – Milevsko 1:1 (1:1)

Poslední výkony obou týmů daly tušit, že by se mohl hrát dobrý fotbal a skutečnost to i potvrdila. Prachatičtí měli velice dobrý vstup do utkání a v prvních dvaceti minutách soupeře přehrávali. Do vedení šli již v 9. minutě a brzy mohli své vedení potvrdit. Neproměnili však tři velmi dobré příležitosti a jejich převaha najednou odezněla. Na konci první dvacetiminutovky tak přišel trest a na 1:1 vyrovnal Málek. Ve zbytku poločasu se hrál kvalitní fotbal, ale ani jeden z celků se již nedostal do větší brankové šance.

Ve druhém poločase měli míč více na kopačkách hosté, kteří se snažili strhnout vítězství na svou stranu, aby se v tabulce dotáhli na vedoucí Čížovou. Prachatičtí se zase snažili hrozit z brejkových situací. Tu největší měl Granov, ale branka po jeho ráně nepadla. Z milevského tlaku vyrobila domácí obrana několik chyb, soupeř zahrával i několik trestných kopů, ale míče létaly mimo, nebo svou svatyni zachránil dobrými zákroky brankář Dvořák. Utkání tak skončilo spravedlivou dělbou bodů.