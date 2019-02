Český Krumlov – Po bodu z Jankova a domácí porážce s Prachaticemi zajížděli lažišťští fotbalisté v krajském přeboru do Českého Krumlova. Domácí jsou pasováni na favorita soutěže a bylo jasné, že nováčka z Prachaticka čeká velice těžký zápas.

Lažišťský Iliev v souboji s Čapkem. | Foto: Jan Škrle

Český Krumlov – Lažiště 6:0 (2:0). Výsledek utkání je hodně nepříjemný, ale úvod utkání takovému debaklu vůbec nenapovídal. „Hned asi ve 3. minutě byl faulován v šestnáctce domácích pronikající Švec, ale nic z toho nebylo, navíc se náš hráč zranil. Pak jsme měli ještě v první desetiminutovce další velkou šanci, Tesárek šel sám na brankáře, mohl ještě přihrávat před prázdnou bránu na Ilieva, ale sám trefil jen brankáře. Nedali jsme šanci a po chvíli inkasovali nešťastnou první branku po přízemním centru soupeře. Chvíli nato jsme inkasovali z trestného kopu podruhé. První poločas byl celkově vyrovnaný a škoda situací, které nás mohly dostat výše,“ hodnotil první dějství šéf lažišťského fotbalu Václav Princ.

Hosté chtěli ve druhém poločase soupeře zatlačit a pokusit se zápas ještě zdramatizovat. „To nám ale vůbec nevyšlo. Nejprve domácí neproměnili na začátku druhého poločasu pokutový kop a poté nás přehrávali. Čím víc jsme se pokoušeli otevřít hru, tím více se domácí dostávali do šancí a zákonitě i dávali branky. Po té čtvrté kluci lehli a zápas již byl pouze otázkou skóre. Domácí měli ještě další velké šance,“ uznává kvality českokrumlovského celku Václav Princ.

Lažišťští tedy odjeli z Českého Krumlova s vysokou porážkou, ale žádné závěry z ní nelze dělat. „Byl to pro nás v prvním poločase nešťastný zápas, dát jednu branku, mohlo se to možná odvíjet jinak. Ale nad tím již nemá cenu spekulovat. Porážka je to krutá, ale náš výkon zase nebyl tak katastrofální, jak by se mohlo zdát. My teď již musíme hledět k dalším zápasům. Los začátku soutěže pro nás byl přímo vražedný a ještě nás čekají další tři velmi těžké zápasy, ve kterých se bude počítat každý bodík. Pak teprve přijdou relativně hratelnější soupeři. Každý zápas je nyní pro nás velkou zkušeností a musíme si z nich brát to pozitivní,“ hledí s optimismem do dalších zápasů v krajském přeboru Václav Princ.