Prachatice - Vedoucí celek fotbalové divizní skupiny A Tatran Prachatice zajížděl na hřiště posledních Vejprnic. Papírově by se tedy dalo říci, že byl favoritem, ale tyto zákonitosti ve fotbale vůbec neplatí. „Jsou odehrána tři kola a to, že jsou Vejprnice poslední, vůbec nic neznamená. Naopak do toho dají všechno a budou chtít za každou cenu zvítězit,“ říkal ještě před utkáním nejzkušenější prachatický hráč Pavel Babka.

Kamil Tobiáš pálí na branku soupeře. | Foto: DENÍK/Vladimír Klíma

Vejprnice - Prachatice 1:2 (0:1)

Do samotného zápasu vkročil lépe Tatran, když se hned v první minutě trefil Košík, který tak opět potvrdil svou střeleckou formu v této sezoně. „Varoval jsem hráče, že Vejprnice budou velice silný soupeř, což také potvrdily. Podle mého názoru na svém hřišti moc bodů ztrácet nebudou a svou pozici v tabulce jistě v dalších kolech vylepší. O to víc si tak ale vážíme tohoto vítězství,“ poznamenal již ke čtvrté výhře v řadě trenér Veselý. Prachatičtí fotbalisté si tímto vítězstvím udrželi první místo a v soutěži zatím neztratil ani bod. „Chtěli jsme zužitkovat ten náš skvělý vstup do letošního ročníku. Pomohl nám k tomu velmi rychlý gól, který domácí Vejprnice velmi zaskočil. Musím pochválit Kováčika, který po krásné křídelní akci vyzval ke skórování Košíka,“ uvedl Veselý. Po rychle vstřelené brance se hosté snažili hrát stále aktivně, ale domácí hru vyrovnali a začali ohrožovat hostující svatyni. Největší šanci Vejprnic ale zlikvidoval ve dvacáté páté minutě skvělým zákrokem Hrubý a udržel tak jednogólový náskok pro svůj tým. Závěr prvního poločasu ale opět patřil Prachatickým. Košík se dvakrát sám řítil na hostující branku. „Škoda, že jsme ty dvě závěrečné šance prvního poločasu nevyužili. Oba dva Košíkovy úniky sice zaváněly penaltou, ale rozhodčí situaci posoudil jinak,“ poznamenal Josef Veselý.

Ve druhé půlce se hrál spíše bojovný fotbal a šancí v zápase moc nepřibývalo. Vejprnice se stále tlačily do vápna, ale nedařilo se jim vážněji ohrozit brankáře Hrubého. „O poločase jsme si řekli, že musíme být velmi pozorní, protože jsme ze strany domácích tušili velký tlak,“ uvedl Veselý. Tatran však bez problému držel svůj jednogólový náskok až do 78. minuty, kdy rozhodčí odpískal proti Tatranu penaltu. „Do konce utkání bychom nejspíš gól neinkasovali, protože naše obrana odváděla dobrou práci. Dvanáct minut před koncem ale rozhodčí odpískal nesmyslnou penaltu, kterou domácí Davídek proměnil a srovnal tak stav na 1:1,“ komentoval vyrovnávací branku Veselý. Už se zdálo, že zápas skončí remízou, ale těsně před koncem dal z brejku svou druhou branku v zápase Košík, který tak rozhodl o výhře Tatranu. „Řekl bych, že to vyrovnání naše hráče vyburcovalo k ještě bojovnějšímu výkonu a my tak ukořistili všechny tři body,“ pochválil své svěřence Veselý.

Tatran tak nakonec splnil roli favorita a z Vejprnic si odvezl všechny body. „Zatím jsem velmi spokojený jak s přístupem, tak i s předváděnou hrou. Ve Vejprnicích jsme předvedli velmi bojovný a kolektivní výkon, který podtrhl svými dvěma trefami Košík. Musíme být ale stále na zemi a důkladně se připravit na příští domácí zápas, ve kterém budeme chtít znovu uspět,“ dodal na závěr Veselý.