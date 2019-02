Prachaticko – Další kolo fotbalového okresního přeboru mužů přineslo výsledky, které opět měnily pořadí v tabulkách.

V soutěži o postup si lídr tabulky ze Záblatí bez větších problémů poradil s béčkem Čkyně a má znovu šestibodový náskok, protože druhý Husinec pouze remizoval ve Stožci. Na třetí místo se vrátilo béčko Vacova. Tabulka se již prakticky rozdělila na dvě poloviny a od šestého místa je to pořádně našlapané. A právě celky ze spodní části tabulky tentokrát proti svým soupeřům nebodovaly.

Záblatí – Čkyně B 6:2 (3:1). Domácí šli hned v úvodu utkání do vedení, ale soupeři se podařilo brzy vyrovnat. Záblatští si však vypracovali územní převahu, kterou zužitkovali do přestávky dalšími dvěma brankami. Po přestávce měli stále více ze hry a odskočili až na rozdíl pěti branek. Soupeř korigoval výsledek v samotném závěru. Záblatští si tak potvrdili pozici lídra tabulky a stále více se přibližují postupu do I.B třídy. Branky: Vorlíček 2, Klabouch, L. Sarauer, M. Kolafa (11) a D. Lachkovič – Stejskal a Pinke. Rozhodoval Kučera.

Stožec – Husinec 4:4 (1:3). Ve Stožci se hrál divácky atraktivní fotbal. Kromě osmi vstřelených branek si oba soupeři vytvořili ještě mnoho dalších střeleckých možností. Úvod zápasu patřil jednoznačně Husinci, když během čtvrt hodiny nasázeli hosté rozhádaným domácím tři branky. Poté ale polevili a umožnili Stožci návrat do utkání, když ho nechali do poločasu snížit na 1:3. Ve druhé půli utkání postupně gradovalo. Domácím se nejdříve podařilo dostat na kontaktních 2:3, hosté poté zvýšili na 2:4, ale závěr zápasu patřil Stožci, když postupně vyrovnal a těsně před konečným hvizdem mohl výsledek utkání ještě strhnout definitivně na svou stranu. Domácím prospěl ve druhém poločase příchod na hřiště jejich opor Fleischmanna a Kvasničky. Branky: Fleischmann 2, Boháč a Wirth – Řehák, Mráz, Slípka a Havlíček ml. Před pěknou návštěvou 60 diváků rozhodoval Sýkora.

Ktiš – Pěčnov 1:3 (1:1). Hrálo se velmi vyrovnané utkání, přestože mají domácí problémy se sestavou, když chybí hráči ze zdravotních a pracovních důvodů. Hosté se po změně stran zlepšili ve střelbě, což také rozhodlo o jejich zisku tří bodů. domácí měli dvě šance na srovnání stavu, ale neuspěli. Ktiš vedla brankou Friše z penalty, do poločasu vyrovnal Wimberský. Vítězné branky hostů dali Landgráf a Kochma. rozhodoval Tomaščík.

Lenora – Šumavské Hoštice 2:2 (0:0). Domácí pokračují na jaře v nevalných výkonech. V souboji z konce tabulky oběma mužstvům bod pomohl k posunu výše, ale herně to nebylo nic moc. Domácí zaostávají za svými výsledky z podzimní části soutěže. Jejich obě branky dával Důle, za hosty se trefili Gaier a Kováč. Rozhodoval Kučera.

Zbytiny – Vacov B 0:2 (0:1). Branky: Moutelík a Pála. Bližší informace k utkání domácí nehlásili.

Ve skupině o pořadí překvapivě doma prohrál lídr z Nebahov s béčkem Volar. Druhé béčko Březí mělo volno, a tak se k nim začínají blížit hráči z Borových Lad.

Nebahovy – Volary B 2:3 (2:1). Určitě největší překvapení kola. Domácí byli velkým favoritem, ale asi soupeře podvědomě podcenili. To se jim nakonec nevyplatilo, když dokázali hosté po přestávce skóre utkání otočit. Branky: V. Rosa 2, Sedlák, Šturma a Jančisko. Rozhodoval Babka.

Svatá Maří – Borová Lada 0:2 (0:2). Domácí ze začátku neproměnili několik šancí, hosté následně dvě ano a šli na přestávku za dvoubrankového vedení. Svatomařští po zbytek zápasu usilovali o zkorigování výsledku a i když měli mnoho šancí, skóre se nezměnilo. Branky: Zbořil a Hovorka.

Dub – Horní Vltavice 4:0 (1:0). V prvním poločase měli hosté hodně gólových šancí, ale neuspěli v nich. Po přestávce domácí během dvaceti vteřin přidali druhou branku a od té chvíle bylo zřejmé, kdo je pánem na hřišti. Branky: Dvořák 2 (1x11), Friš a Novák. Rozhodoval Harvalík.

Václav Pancer st.