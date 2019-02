Netolice – V dalším kole fotbalové I.A třídy hostily Netolice Protivín. Domácí v minulém utkání vyhráli v Blatné, hosté doma prohráli s Katovicemi. I dle postavení v tabulce byli domácí favoritem.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Netolice – Protivín 2:1 (0:1)

Domácí po prvním poločase zbytečně prohrávali, ale po přestávce dokázali vše zlomit a připsali si tři body. Jejich branky dávali Michalec a Křenek.

„Samozřejmě jsme chtěli potvrdit body z Blatné, ale věděli jsme, že Protivín bude hrát úplně jiný zápas, i když předtím utržil debakl od Katovic. My sami jsme měli jedinou změnu v sestavě a to, že v útoku nastoupil Milan Pešek a v záloze místo něho minulé kolo potrestaný Karel Michalec. Cíl byl hrát aktivně se snahou co nejdříve vstřelit gól a tím se uklidnit pro průběh další hry. Musím říct, že vše se plnilo, množství šancí a standardních situací narůstalo, ale dát gól byl nadlidský úkol. Soupeř zlobil po brejcích a standardních situacích, což se potvrdilo ve 38. minutě, kdy určitě nejlepší hráč hostí Říha dopravil míč do naší sítě na 0:1. Docela frustrovaní jsme v kabině o poločase řešili, co s tím. Věděli jsme, že to chce trpělivost, protože jsme herně byli v zápase lepší. V 52. minutě přišel dlouhý aut, hosté propadli v obraně a my se řítili tři na jednoho obránce. Po ose Vlášek, který uvolnil Peterku, ten ještě lépe na volného Michalce, a ten dal do prázdné brány na 1:1, to byl balzám na duši. I nadále jsme lépe kombinovali, ale přesto jsme museli dávat pozor na nebezpečné kontry soupeře, které končily na našich obráncích, nebo rohovém kopu hostů. Ale i to se stalo hostům osudným, ztratili při vlastním útoku balon a náš celek po ose Křenek, Vlášek a opět stoper Křenek dává gól na 2:1. Hosté vsadili vše do útoku a ještě si vytvořili pár slibných situací, ale nakonec jsme vítězství uhájili a myslím, že zaslouženě,“ hodnotil duel domácí trenér Luboš Hrbek.

Jan Škrle