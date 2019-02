Vyšší Brod – Závěr zimní přípravy lhenického týmu signalizoval, že pro zranění a jiné důvody nezařazení absentujících hráčů – pohyblivého zadáka T. Tůmy, halvů L. Kopfa a J. Babůrka a kanonýra R. Švece – bude až příliš citlivým zásahem do v podzimu dobře šlapajícího týmu.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Vyšší Brod - Lhenice 6:3 (1:0)

Vyšebrodští nijak Lhenické nešetřili. Bez respektu je od začátku přehrávali důraznou a nátlakovou hrou a vytvářeli si i gólové možnosti. V 5. min. dostali Lhenické pod tlak, ti před brankou zazmatkovali a stoperem V. Jaklem nastřelili vlastní tyč. V 7. min. nastřelil domácí Marek břevno, aby následně stačili lheničtí beci uklidit míč z brankové čáry. Ve 12. minutě však již dalšímu náporu neodolali. To Kročák prošel strnulou lhenickou obranou a nedal Boškovi šanci – 1:0. V další části domácí střela olízla tyč hostující svatyně a ve 26. minutě dal Krauskopf možnost vyniknout gólmanovi Boškovi. Postupem času se Lheničtí vymanili z domácího tlaku a do poločasové otáčky se jim nabídla možnost k vyrovnání. Nejprve J. Schön mířil z prostoru penalty těsně nad branku a poté P. Lukšovský v sólovém nájezdu ztroskotal na gólmanovi Rapčánym.

Odhodlání Lhenických vzalo po změně stran za své. Po zranění K. Mušky byli nuceni provést další zásah do již tak pozměněné sestavy. V 59. minutě se z hranice šestnáctky střelecky prosadil neobsazený Rapčan a zvýšil na 2:0. V 65. min. to byl opět týž hráč, co po Markově nahrávce přidal třetí gól – 3:0. O tři minuty později to byli naopak Lheničtí, kteří po úniku a centru agilního Růžičky snížili Lukšovským na 3:1. Místo jimi očekávané naděje k návratu do hry přišly tři rychlé vyšebrodské trefy a nebylo co řešit, neboť soupeř jim utekl na hrozivých 6:1! V 71. min. to byl z penalty Krauskopf (4:1), v 76. minutě po uvolnění opět Kročák (5:1) a v 78. min. hlavou Pomije (6:1). Druhopoločasová střelnice ve svém konci patřila již jen Lhenickým, kteří tak alespoň kosmeticky upravili konečný výsledek na přijatelných 6:3, když na 6:2 dal z penalty za faul na Lukšovského Růžička a na 6:3 Borovka, kterého již nestačil pokrýt Syrovátka.

Vyšebrodští hráči a příznivci mohli být s jarní mistrovskou premiérou spokojeni. Zbavili jednoho z podzimních lídrů glorioly a viděli devět pohledných gólů. Lhenickým naopak přibylo vrásek, jak se vyrovnat s výpadkem čtyř klíčových hráčů.

Jan Bumba