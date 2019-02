Kaplice/ Na hřiště nebezpečného soupeře zajížděli lheničtí fotbalisté ve čtvrtém kole I.B třídy. Vyhráli počtvrté v řadě a vedou tabulku skupiny A.

Lheničtí útočníci Lukšovský a Švec zanamejí pro branku soupeře velké nebezpečí. | Foto: DENÍK/Vladimír Klíma

Kaplice – Lhenice 1:2 (1:1)

První vzruch přinesla hned 2. minuta, když se po dlouhém pasu od Motze za obranu dostal Švec a kolem vyběhnuvšího gólmana poslal míč do tyče. V 6. minutě po rozehraném rohovém kopu tečoval Schön Tůmovu tvrdou přízemní střelu nad branku. Gólem neskončí ani pěkná střela po zajímavé lhenické kombinaci z kopačky Lukšovského, se kterou si Štěpánek poradil. Domácí rezerva o sobě dala vědět v 10. minutě. To na centr do vápna nejlépe zareagoval pendl z prvního týmu Flöring a hlavou přehodil z brány špatně vyrazivšího Bošku. Naštěstí míč přelétl i branku Lhenic. V 16. minutě udeřilo. Schön získal na útočné polovině odražený míč, dostal se s ním až k šestnáctce domácích, posunul ho nabíhajícímu Švecovi, který střelou k tyči nedal Štěpánkovi šanci – 0:1. Lheničtí se však z vedení neradovali dlouho, protože již za tři minuty bylo vyrovnáno. K rozehrání trestného kopu z levé strany se postavil Flöring a překvapil Bošku střelou na zadní tyč – 1:1. Po inkasované brance hosté viditelně vypadli z tempa a až do poločasu nebyla hra z jejich strany zdaleka ideální, i když bojovnost jim upřít nešla. Kapličtí mohli strhnout vedení na svou stranu ve 43. minutě Kovaříkem, jenž se dostal po několika chybách lhenické obrany ve vápně k míči a snažil se obstřelit vybíhajícího Bošku. Ten vytáhl výborný zákrok a střelu vyrazil.

Po obrátce se výkon hostí zase zlepšil. V 51. minutě vypíchl míč domácím stoperům Švec a řítil se zprava sám do vápna. Nejlepší okamžik ke střele však prováhal a vracející se Flöring mu střelecký pokus stačil zblokovat. Podruhé se domácí radovali v 55. minutě. Švec dokázal odcentrovat téměř ztracený míč, ten vysoko přelétl až na zadní tyč, kde stál připravený Lukšovský a hlavou rozvlnil kaplickou síť podruhé – 1:2. Dobře kombinující Kapličtí ve snaze vyrovnat, drželi od těchto chvil míč více na svých kopačkách, dobře fungující hostující obrana je však do výrazných šancí nepouštěla. Naopak, byli to Lheničtí, kteří hrozili z rychlých brejků do otevřené obrany. Po jednom takovém nacentroval zleva Růžička přes celé vápno na zprava nabíhajícího Burdu, ten vrátil zpět na penaltu Švecovi, jenž ale netrefil míč ideálně. Ten skončil v náručí kaplického brankáře. O minutu později ohrozil tvrdou střelou z 25 metrů domácí svatyni nejlepší lhenický hráč tohoto zápasu Schön, ale Štěpánek byl opět proti a míč vyrazil, stejně jako při bombě Motze, při které mu pomohlo mnoho štěstí. Poslední zajímavý okamžik se zrodil v 91. minutě. Po odkopu Burdy se zprava do vápna dostal Švec, obstřelil Štěpánka a jen těsně minul levou tyč jeho branky.