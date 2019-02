ČKYNĚ - V dalším kole fotbalového krajského přeboru hostili Čkyňští doma Olešník a chtěli potvrdit body, které přivezli před týdnem z Lažišť. Hosté vytěžili z minima maximum, z jedné „pološance“ dali gól a odvezli si bod.

Kuneš centruje přes obránce Olešníka. | Foto: DENÍK/Vladimír Klíma

Čkyně - Olešník 1:1 (0:1). Prvních 15 minut domácí na svého soupeře doslova vletěli a měli dvě tutové šance. Nejdříve Fleischmann ve 3. minutě sám před brankářem z osmi metrů nedal a poté v 9. minutě sám hlavičkoval po centru Nového na malém vápně Kuneš, ale také nedal. Toho naopak využili hosté a v 19. minutě dal Jílek vedoucí gól po centru Kadlece z levé strany – 0:1. Tento gól domácí natolik zaskočil, že do konce poločasu nebyli schopni hrát svoji hru a pouze nakopávali dlouhé míče dopředu, kde všechno „sbíral“ dlouhán Josef Pícha.

Druhý poločas začali domácí hrát podstatně lépe než první a měli územní převahu. V 60. minutě zahrával z pravé strany přímý kop Sváta, ve vápně našel Kuneše, který ale mířil vedle. V 73. minutě prošel přes tři hráče domácí Sváta až k vápnu, kde ještě přihrál L. Provodovi, který vystřelil, ale pouze do brankáře. V 75. minutě domácí konečně udeřili. Po levé straně utekl obraně L. Provod, nacentroval do vápna, kde Kvapil prodloužil na Kotouse, který vystřelil z první k tyči a srovnal tak skóre na 1:1. Domácí měli svého soupeře na jeho půlce celý druhý poločas a hosté ohrozili domácí branku pouze dvakrát, a to z přímých kopů. V 84. minutě měli ještě domácí dvě šance, nejprve Tesařem a poté Vondráškem a neboť je nevyužili, tak utkání skončilo remízou.

Sestava Čkyně: Rangl - Nový (57. L. Provod), Sedláček, V. Tesař, Děd, Kotous, Kvapil, Sváta, Babka (70. Duka), Kuneš, Fleischmann (57. Vondrášek).