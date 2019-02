ČKYŇĚ - Další kolo I.A třídy fotbalistů poslalo do Čkyně Blatnou, která vyznává otevřený fotbal.

Gólman Reguš již chytil míč za čarou | Foto: Jan Škrle

Čkyně – Blatná 1:0 (1:0). Domácí začali utkání výborně a v 5. minutě šli do vedení. Po rohovém kopu vyhrál Turek hlavičkový souboj, míč se dostal ke Kvapilovi, a tan prostřelil vše před sebou.

„Hrál se kvalitní fotbal a diváci museli být s hrou spokojeni. My měli v první půli ještě dobrou šanci Tesařem, hlavičku však poslal do brankáře. Po změně stran jsme trochu stáhli dozadu Tesaře a hráli více z obrany. Soupeře jsme do žádné vážnější šance nepustili. Naopak my mohli vedení zvýšit po trestných kopech Babky. Jeden vytáhl brankář Blatné snad pět centimetrů vedle tyče. Vyhráli jsme zaslouženě a velmi dobře zahrál především Kvapil,“ hodnotil utkání čkyňský Václav Turek.

Nyní jedou Čkyňští do Blatné a před zápasem jara s Lažištěm by chtěli přivézt všechny body.