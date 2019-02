Prachaticko – Deváté kolo Tip Ligy čtenářů Prachatického deníku znovu přineslo celou řadu překvapivých výsledků, a tak to tentokrát nebyly žádné velké bodové žně.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Znovu nám tentokrát padly čtyři nenáviděné remízy, a to navíc v zápasech, kde se to asi moc nečekalo. Čtyřikrát tentokrát vyhráli i domácí a dvakrát se z vítězství radovali hosté

Na výhru stačilo tentokrát získat pouhých pět bodů. Háček však byl v tom, že to chtělo i přesný odhad na počet nastřílených branek v tipované desítce zápasů. Pět bodů totiž posbíralo hned patnáct tiperů, a tak musela rozhodnout přesnější Supertrefa. Vyhodnocení vítěze však bylo jednoduché, protože přesný odhad nastřílených branek měla pouze Milena Karabášová z Prachatic. Ta se stala vítězkou kola a může si přijít do redakce pro cenu.

Celá soutěž však již rychle pádí dál a na této straně máte nabídku zápasů na desáté kolo, které odstartuje druhou polovinu soutěže. Zapojit do soutěže se stále může kdokoliv, stačí jen na originál kuponu vyplnit vlastní nacionále, vyplnit svůj tip na výsledky, odhad na počet vstřelených branek ve vybrané desítce duelů a dopravit do naší redakce vždy do páteční 12. hodiny před hracím víkendem. Ti, kdož do soutěže nově vstupují, napíší do kolonky moje startovní číslo N a program mu následně při zadávání jeho tipů číslo přidělí. Po celý podzim pak musejí pod tímto číslem tipovat.