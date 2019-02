Prachaticko – Fotbalový okresní přebor mužů měl o víkendu na programu další mistrovské kolo a tabulky se opět hýbaly.

Ve skupině A si potvrdil své jednoznačné postavení vedoucí Pěčnov, který jasně přestřílel tým z Dubu, který tak klesl na poslední místo. Překvapením je určitě výhra béčka Vlachova Březí na béčku Čkyně.

Pěčnov – Dub 8:0 (4:0). Ke smůle srdnatě bojujícího hostujícího celku však bylo již ve 14. minutě prvního poločasu po zápase, neboť domácí už vedli po líbivých fotbalových akcích 3:0 zásluhou Wimberského, Dvořáka a Kneifla. Hosté, ač se snažili, se jen ojediněle dostávali na dostřel k pěčnovské svatyni, kde zápasil pouze se zimou a nudou gólman S. Bauer. Naproti tomu hostující gólman čelil velkému počtu střel z útočných akcí Pěčnovských a po jedné z nich kapituloval těsně před koncem poločasu počtvrté, a to díky domácímu Čunátovi. Obraz poločasu druhého věrně kopíroval poločas první, kdy se v podstatě opět hrálo na jednu bránu a taktéž všichni úspěšní střelci domácích si dali repete v podobě druhých gólů, čímž zejména potěšili hrstku asi dvaceti prokřehlých domácích fanoušků a dosáhli zatím vlastního nejvyššího vítězství v podzimní části OP. Utkání s přehledem řídil rozhodčí Harvalík.

Čkyně B – Vlachovo Březí B 2:3 (2:2). Hrál se zápas dobré úrovně, ale dvou různých poločasů. V prvním dějství byli domácí lepší v útočné fázi, v obraně byla často okénka. Z řady šancí dvakrát skórovali, ale na body to nakonec nestačilo. Posílený celek hostů v závěru utkání těsně, ale zaslouženě zvítězil. Branky: J. Kuneš, Brašna – Mráz 2, Stropnický. ČK 1:1 (Brabec – Kužvart). Rozhodoval Barták.

Vacov B – Nebahovy 3:1 (1:1). Domácí výhrou prakticky utekli z chvostu tabulky. Zatím výsledkově zaostávají za uplynulými sezonami a tvrdě bojují o postupovou pětku do nadstavby. Po vyrovnaném prvním poločase se přeci jenom začali Vacovští prosazovat i brankově a zaslouženě si dokráčeli pro všechny tři body. Hosté navíc dohrávali o deseti lidech. Branky: M. Moutelík, K. Mucha a T. Hozman – V. Rosa. Rozhodoval Miko.

Ve skupině B překvapila pouze remíza Šumavských Hoštic ve Svaté Maří. Na čelo se tak díky lepšímu skóre dostalo lhenické béčko hrající ve Ktiši. Do boje o postupovou pětku se zase vrací Stožec výhrou nad Zbytinami. Srdnatě bojující Horní Vltavice potrápila Ktiš, ale body si domů neodvezla.

Ktiš/Lhenice B – Horní Vltavice 5:3 (3:0). Hosté jeli k utkání s pramalou nadějí na dobrý výsledek, vždyť v soutěži zatím vůbec nebodovali. Domácí již věděli sobotní výsledek svého konkurenta na čele ve Svaté Maří, a tak se chtěli znovu vrátit na první místo. Tomu odpovídal obraz hry v prvním poločase. Domácí odvedli dobrý výkon a z řady šancí tři proměnili. Bojovní hosté však ve druhém poločase snížili na 1:3 a posléze na 3:4. Živili naději na případný úspěch, k čemuž jim pomohl i nejistý domácí gólman. Pět minut před koncem utkání si však domácí všechny tři body pojistili. Branky: P. Prenner st. 2, Růžička, Friš a Pořádek – Hrabovský 2, M. Szabo. Rozhodoval Harvalík.

Svatá Maří – Šumavské Hoštice 4:4 (3:2). Hosté si jeli do Maří pro všechny body, ale roli favorita nesplnili. V utkání sice byli fotbalovější, ale domácí zase bojovnější, což nakonec rozhodlo o zasloužené dělbě bodů. Branky: Novotný 2, Levanský a Hanzák – Gaier a Tůma 2. Rozhodoval Sýkora.

Volary – Borová Lada 4:1 (2:0). Souboj celků ze středu tabulky se hrál velice slušně. Domácí si vytvořili trvalou převahu a přesvědčivě nakonec zvítězili. Nejstarší hráč oblasti L. Miko odehrál v dresu hostů celou druhou půli. Branky: Martin sedlák 2, Michal sedlák a pospíšil – Zbořil. Rozhodoval Šraděja.

Stožec – Zbytiny 7:3 (3:0). Domácí s těžkostmi postavili jedenáctku, ale tentokrát jim to hosté velmi ulehčili, když nastoupili pouze s osmi hráči v poli. V prvním poločase to Stožec oslabeným Zbytinám spíše usnadňoval, když hrál většinu svých akcí středem hřiště a kromě třech vstřelených branek si skoro žádné další příležitosti nevytvořil. První čtvrthodiny druhého poločasu domácí hru o něco zlepšili a v 60. min. vedli 6:0. Poté v úsilí hlavně směrem dozadu hodně polevili, čehož hosté hlavně díky agilnímu Lebedovi využili. Společně s bratry Václavíkovými postupně výsledek korigovali třemi góly. Domácí v závěru už pouze pojistili výsledek sedmou brankou. Hostům je nutné za předvedený výkon i přes početní nevýhodu složit velkou poklonu. Branky: Bajčík 3, Wirth, Souček Solar a Hůlka – L. Václavík 2, Lebeda. Bez problémů odřídil utkání rozhodčí Ketzer.

