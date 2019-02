Vimperk – V září se vimperští fotbalový benjamínci ročníku 2005 a mladší zúčastnili tří fotbalových turnajů. První pořádali sami 10. září, kdy se turnaje zúčastnilo sedm týmů, mezi nimiž byl i tým SK Slavie Praha a dva týmy AC Sparty Praha. Na tomto turnaji domácí tým „A“ obsadil 2. místo a druhý domácí tým skončil na 6. místě.

V neděli 18. září se kluci zúčastnili turnaje v obci Čísovice, okres Praha západ, kam je pozval pořadatel turnaje, tým SK Slavie Praha. Představilo se osm celků, kdy kromě dvou týmu pořádajícího klubu a vimperského Šumavanu se zúčastnily týmy Dukly Praha, Admiry Praha, Sparty Praha, Meteoru Praha a Slaného. Turnaj se hrál každý s každým 2x10 minut.

Vimperští začali proti dosud nepoznanému soupeři z Dukly Praha. Vimperští do zápasu vstoupili nebojácně a přestože stále ještě nehráli svoji hru, dokázali Duklu porazit vysoko 8:2, když se za Šumavan trefili 4x Benda, 2x Willmann a po jedné brance přidali Pergler a Uhlík. Ve druhém zápase se tým ze Šumavy utkal s Meteorem Praha. I tentokrát se Vimperští snažili předvádět útočnou hru s kombinací, a to se jim vyplatilo, když vyhráli 5:0. O branky se zasloužili Benda 3x, Willmann a Pergler. Ve třetím zápase Šumavan narazil na Slavii Praha I. V tomto zápase chtěli vimperští fotbalisté vrátit soupeři domácí porážku, což se jim podařilo, když tým Slavie Praha I porazili 5:2. Opět se střelecky prosadil Petr Benda, který se do slávistické branky trefil hned 4x a poté se do střelecké listiny zapsal opět Martin Willmann. Pak se však dobře rozjetý vimperský stroj zadrhl a to na tři další zápasy. Ve čtvrtém zápase nastoupili proti druhému týmu Slavie Praha a jak se ukázalo, také proti silnějšímu soupeři. Šlo zpočátku o vyrovnaný souboj, kdy vimperský tým šel dokonce dvakrát do vedení, nejprve po brance Petra Bendy na 1:0 a poté po brance Martina Willmanna na 2:1, ale to bylo vše. Jakoby se Vimperští zalekli možného úspěchu, přestali se soustředit na obrannou hru, čehož velmi vyspělý soupeř ihned využil a strhl svojí hrou vítězství na svoji stranu a zápas vyhrál 4:2. V pátém zápase útlum Vimperských pokračoval, čehož využil tým Admiry Praha. Nedařilo se hlavně oporám Willmannovi a Bendovi, což se podepsalo pod výkon celého týmu. Tento zápas vimperský tým prohrál v poměru 2:4, když za Vimperk skórovali Jaroslav Uhlík a Dominik Pergler. V předposledním zápase se Šumavan utkal se Spartou Praha. Pražané Šumavan přehráli 4:1, kdy za Vimperské skóroval nejlepší hráč týmu Dominik Pergler. Nutno však podotknout, že hra vimperského týmu se začala zvedat a prohra mohla být i remizou, kdyby Vimperští proměnili šance, které si v zápase vytvořili. I přes tři porážky byl vimperský tým stále ve hře o medailové umístění a přestože se nedařilo, byl výkon ze strany diváků, trenérů ostatních týmů hodnocen velmi kladně a pochvalně a trenéři Šumavanu ihned obdrželi dvě pozvánky na turnaje, které pořádají Dukla Praha a Sparta Praha. V posledním utkání proti Slanému musel Šumavan vyhrát a potom věřit v to, že tým Slavie Praha II porazí Duklu, aby oni skončili třetí. První krok se Vimperským podařil, když vyhráli 8:4. Opět začala vycházet kombinační hra a také se konečně začalo dařit proměňovat vyložené šance. Za Vimperk v tomto zápase skórovali 3x Benda a Willmann a 2x Uhlík. Následně v dalším zápase Slavia Praha II porazila Duklu 7:0 a tak se Vimperští mohli radovat ze třetího místa z kvalitně obsazeného turnaje a jak prohlásil trenér Šumavanu Vimperk Jaroslav Uhlík, toto třetí místo je zatím největším úspěchem jeho mladého týmu.

Sestava: Dvořák, Hanko – Willmann, Benda, Uhlík, Pergler, Kecskés, Kurz, Paletář.

Třetím zářijovým turnajem, kterého se Vimperští zúčastnili, byl Mini Aréna Cup 2011, který uspořádal ABC Braník ve středu 28. září ve sportovním areálu v Praze 4 – Braníku. Tohoto turnaje se celkem zúčastnilo 6 týmů a kromě domácích a Šumavanu to byla družstva SK Úvaly, Bohemians Praha 1905, Unionu Vršovice a Motorletu Praha. Opět se hrálo systémem každý s každým, 2x10 minut.

V prvním zápase se vimperský tým utkal s Úvaly. A hned od prvních minut bylo jasné, kdo bude pánem na hřišti. Do poločasu Vimperští svému soupeři nastříleli 5 branek a ve druhém přidali ještě jednu a když Víťa Dvořák ve Vimperské brance lovil míč za svými zády pouze jednou, vyhrál Šumavan 6:1, když se o branky zasloužili Benda 4x, Uhlík a Kecskés. Ve druhém zápase proti Šumavanu nastoupil Union Vršovice. Šlo o jejich první vzájemný duel, což bylo na hráčích znát. Hned na začátku písknul proti vimperskému týmu rozhodčí penaltu, kterou vršovický hráč proměnil. Ale vzápětí srovnal Martin Willmann a pak začal úřadoval Petr Benda, který v zápase nastřílel 5 branek. Když se k němu ještě dvěma brankami přidal Šimon Kecskés, zápas skončil jasnou výhrou Šumavanu 8:1. Ve třetím zápase se Vimperk utkal s Motorletem. I zde bylo od začátku zřejmé, že lepším je tým od Boubína, což hráči Šumavanu dokázali i střelecky, když svému soupeři nastříleli sedm branek, o které se opět postaral Petr Benda 5x, Jaroslav Uhlík a Martin Willmann. Ve čtvrtém zápase nastoupil vimperský tým proti ABC Braník. První poločas byl velmi vyrovnaný, ale i přesto Vimperští dokázali vstřelit dvě branky. Po poločase ještě přidali ve svém výkonu a domácí tým začali přehrávat kombinační hrou a když přidali ještě čtyři branky, celý zápas vyhráli v poměru 6:0. Za Vimperk skórovali 2x Benda a Uhlík, po jedné brance dávali Willmann a Kecskés. V posledním zápase se Šumavan utkal s Bohemians Praha 1905. Soupeř sice většinu zápasů prohrál, ale svojí předvedenou hrou vimperské trenéry nadchl. Přesto Vimperští tento zápas opět vyhráli, a to v poměru 6:0, když se třikrát trefil Jaroslav Uhlík, dvakrát Martin Willmann a jednou Petr Benda a mohli zaslouženě oslavovat vítězství v celém turnaji. Jako bonbónek bylo vyhlášení nejlepšího střelce, kterým se stal vimperský Petr Benda se 17 góly. Další příjemné bylo zjištění, že hra týmu se líbila a trenéři byli dotazováni, kde ten Vimperk je, že tam rostou tak dobří fotbalisté.

Sestava: Dvořák – Willmann, Benda, Uhlík, Paletář, Kecskés, Kopolovič, Kliment.

Na další turnaj Šumavan vyjíždí 28. října do Peček, kam jej pozvala Sparta Praha. Celkem by se mělo turnaje zúčastnit 12 týmů. Hned další víkend se zúčastní prvních halových turnajů, a to na Dukle Praha a dále v hale sportovního centra Běchovice. Popřejme vimperským benjamínkům, aby se jim dařilo a dobře reprezentovali naše město Vimperk i celý okres Prachatice.

Martin Willmann