Prachaticko - Předposlední podzimní kolo měli na programu fotbalisté v okrese a v tabulkách se začíná vyjasňovat.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Ve skupině A se lídr tabulky sice trápil, ale tři body získal. Souboj druhého se třetím skončil smírně. Vše nasvědčuje tomu, že se postupová pětice odtrhává.

Vacov B - Vitějovice 1:0 (0:0). Oběma týmům šlo o hodně, vítěz duelu má velké šance se dostat do první pětky. Ve vyrovnaném utkání nakonec byli šťastnější domácí hráči, kteří získali tři body díky trefě Moutelíka.

Nebahovy - Dub 5:1 (3:1). Domácí začali utkání raketově a hned v jeho úvodu šli do vedení. Soupeři chtěli oplatit porážku z předchozího vzájemného duelu, což se jim dokonale podařilo. Dub podal špatný výkon a domácí měli cestu k vítězství lehkou. Branky: Valhoda 2, Opelka, Rosa a vlastní - K. Novák.

Pěčnov - Vlachovo Březí B 1:0 (1:0). Diváky tentokráte předvedená hra domácích příliš nezahřála, i když se zdálo na začátku prvního poločasu a aktivní hře Pěčnovských korunované gólem Wimberského v 15. minutě, že to budou opět gólové žně, opak byl pravdou. Domácí sice měli stále optickou převahu, leč hosté ze Březí úspěšně vzdorovali domácím nájezdům a postupně se jim podařilo obětavou hrou i díky bravurním zákrokům svého gólmana, jenž se v bráně přímo překonával, útočné akce domácích ubránit. Druhý poločas začali lépe hosté a na hodnou chvíli působili zadním řadám domácích nemalé problémy. S ubývajícím časem se hra postupně více stěhovala na půli hostí a závěr utkání patřil opět domácím s ukázkami neproměněných či zahozených gólových šancí. Hubené tři body nakonec zůstaly doma.

Husinec - Čkyně B 1:1 (0:1). Skóre utkání otevřel čkyňský Brabec, který využil chybu v zadních řadách Slavoje. Ve druhém poločase se domácí hodně zlepšili, měli spoustu šancí ke skórování, ale stav neobrátili. Nakonec byli rádi za bod, který získali až v závěru utkání. Střelcem vyrovnávací branky byl P. Zelený.

Ve skupině B zažili brankovou přestřelku se šťastným koncem pro domácí diváci ve Ktiši. Hrálo se hodně důležitých zápasů pro vývoj tabulky pro postupovou barážovou pětku. Drama se dá očekávat až do posledního kola základní části soutěže.

Lenora - Šumavské Hoštice 3:1 (1:0). Skláři do boje o druhou příčku vstoupili se zcela jiným elánem než před týdnem kdy ztráceli body. Byli aktivnější, důraznější a vytvořili si podstatně více šancí než jejich soupeř. Navíc měli úlohu ulehčenu, když hráli celou druhou půli přesilovku. Hostům byl těsně před poločasem vyloučen Gaier. Lenorští soupeře v tabulce dostihli bodově a díky lepšímu skóre šli před něho. Branky: Mach, Kubinec a Jančisko - Vávra.

Svatá Maří - Zbytiny 2:6 (1:1). V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal, ale po přestávce převzali iniciativu hosté a výrazně se střelecky prosadili, když domácím docházely fyzické síly. Zbytiny si plným bodovým ziskem v tabulce polepšily a přiblížily se postupové pětici. Branky: Fleišman a Levanský - Šnajdr a Václavík 2, Lebeda a Novák.

Volary - Horní Vltavice 6:0 (3:0). Domácí nenechali nikoho na pochybách, že chtějí v tabulce co nejvýše a možná by se mohli po roce zase vrátit do vyšší soutěže. Měli v utkání stálou převahu, kterou také dokázali zužitkovat brankově. Oba celky nakonec dohrávaly o deseti, když byl domácím vyloučen Kaczko a hostům Frček.

Ktiš/Lhenice B - Stožec 6:5 (3:1). Diváci sledovali nebývalou přestřelku a vývoj skóre byl jako na houpačce. Lídr tabulky si v poklidu odehrál první poločas a na přestávku odcházel s domněním, že to bude jednoduchá záležitost. Hosté však hned po obrátce snížili a ukázali, že se o body poperou. Domácí sice zvýšili na 4:2, ale Stožec, který pokukuje po postupovém pátém místě, během deseti minut nastřílel tři góly a stav byl rázem 4:5. Domácí to však nezlomilo a v 76. a 77.minutě si vzali vedení zpět. Branky: Lukšovský 3, Růžička 2, Pokorný - Fleischmann 3, Solař (11) a Souček.

Václav Pancer st.