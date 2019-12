První turnaj Futsal cupu sezony 2019/2020 v sálovém fotbale se konal v sobotu 28. prosince v prachatické sportovní hale.

Futsal cup sálovkářů v Prachaticích. | Foto: Deník / Vladimír Klíma

Sešlo se šest týmů nejen z Prachaticka, které byly nalosovány do dvou základních skupin. V těch se hrálo systémem každý s každým na 2x12 minut. Po skončení skupin následovaly semifinálové zápasy, do kterých šlo všech šest mužstev. Vítězové těchto zápasů postoupili do finálové skupiny, kde si tři týmy zahrály opět každý s každým.