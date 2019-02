Žabovřesky - V dalším kole fotbalové I.B třídy zajížděli Prachatičtí na hřiště zálohy Jankova. Po velmi dobrém výkonu nastříleli čtyři branky a přivezli všechny tři body.

Ilustrační foto | Foto: Radek Pavlík

Jankov B – Prachatice B 0:4 (0:4). Od začátku utkání hráli prachatičtí mladíci v plném nasazení a nedali domácímu celku žádnou šanci. Již v 7. minutě poslal Nerad do šance Kneifla, ten však střílel nad branku. V 10. minutě centroval před branku Had, hlavičku Kneifla však brankář zneškodnil. Poprvé udeřilo ve 13. minutě, do úniku se dostal Nerad a nedal brankáři šanci – 0:1. O dalších osm minut později se za obranu Jankova dostal znovu Nerad a střelou pod břevno zvýšil na 0:2. Chvíli nato byl v šestnáctce domácích faulován Nerad, nařízený pokutový kop proměnil po dorážce Kneifl, ale sudí gól neuznal. Po půlhodině hry zvýšil na 0:3 Čížek. Ve 34. minutě se dostal do šance Nerad, ale branku minul. O pět minut později však pohotově zakončil po přihrávce Kneifla a zkompletoval svůj hattrick. Tatran vedl 0:4.

Jiří Majtner

Více v tištěném vydání ve čtvrtek 30. října 2008.