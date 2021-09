Je třeba poděkovat všem kdo se na akci podíleli, sponzorům, přispěvatelům, hráčům, divákům, kterých přišlo 1146, trojici rozhodčí a zejména hlavním organizátorům akce, předsedovi odbočky a pokladníkovi Miloši Sedláčkovi a Vaškovi Králíčkovi. Byla to nádherná a vydařená akce. Díky všem.

Na utkání se sešlo spousty kamarádů a to i někteří přijeli až ze zahraničí. A že nešlo ani tak o výsledek, ale o velké kamarádství, svědčí i to, že utkání skončilo smírně 6:6 /3:3/. Za Slavii skóroval: Tijani 3, Necid 2 a Švento, Za Janda team Nečas 3, Škoda 2 a Sylvestre. Bylo zde mnoho známých tváří, které jsou na přiložených fotografiích jako např.: Zdeněk Šenkeřík, František Dřížďal, Tomáš Necid, Martin Fenin, Jan Koller, Stanislav Vlček, Milan Škoda, Petr Janda, Zdeněk Zlámal, Ondřej Zlámal, Tijany Belaid, Mickael Tavares, Martin Latka, Marek Suchý, Luboš Kozel, Matěj Krajčík, Dušan Švento, Radim Nečas, Ludovic Sylvestre, tiskový mluvčí Slavia Michal Býček a řada dalších.

V poločase utkání byly vydraženy dva dresy, první Nicolae Stancia s podpisy hráčů utkání byl vydražen za 12.000 korun a druhý s podpisy hráčů utkání za 6.200 korun a vybráno a zasláno na účet bylo cirka 140.000 korun. Bylo předáno v poločase i mnoho dalších finančních darů a to i od rivalů ze Sparty, což dokazuje, jak sport pro dobrou věc spojuje. Na kontě pro Jakoubka je tak již 3 850 000 korun.

V sobotu 4. září 2021 se uskutečnil charitativní zápas pro malého Jakoubka, syna Petra Jandy dvojnásobného mistra ligy se Slavií Praha a stříbrného medailisty z MS hráčů do 20 let v Kanadě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.