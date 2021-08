Znovu se mezi sebou utkají osmičlenné týmy z různých jihočeských firem. Podruhé se na hřišti představí tým města České Budějovice, který do boje o prvenství povede stejně jako loni Viktor Lavička.

Jak vzpomínáte na loňský první ročník Zaměstnanecké ligy?

Bylo to moc fajn. Příjemně strávené odpoledne, jen co si pamatuji, bylo úmorné vedro. Co se týká fotbalu, tak si myslím, že ačkoliv se v mnoha případech jednalo o rekreační sportovce, úroveň zápasů byla dobrá.

Překvapilo vás něco?

Překvapilo mě, kolik fotbalistů, se kterými jsem se v minulosti potkával na hřištích, se objevilo v různých firemních týmech. A samozřejmě připravenost některých týmů byla na vysoké úrovni. Bylo vidět, že přípravu nepodcenili.

V září se uskuteční druhý ročník. Jaký jste si dali cíl?

Postup do semifinále by byl krásným výsledkem, ale uvidíme, v jaké sestavě se sejdeme a jak na tom budou naši soupeři. Základním cílem je opět si dobře zahrát a odejít ze hřiště vždy ve zdraví a s úsměvem.

Máte nějakou strategii?

Jistě. Vždy dát minimálně o jeden gól víc, než soupeř.

Máte v týmu nějaké nováčky? Představte je.

Sestava se ještě tvoří, určité trumfy jistě z rukávu vytáhneme. Vzhledem ke konkurenční výhodě ale zatím posily odtajňovat nebudeme.

Trénujete už?

Teoretická příprava již začala sledováním evropského mistrovství, ostatní necháme na začátek září (úsměv).

Máte třeba nějaký tým, který byste rád porazili?

Soupeře si nevybíráme. Chceme porazit každého, koho nám los postaví do cesty.

Na co se těšíte?

Jako dlouholetý aktivní hráč samozřejmě na fotbal, který už sleduji jen jako divák. A také na setkání s kolegy z magistrátu, ale i s bývalými spoluhráči či protihráči. Člověk už nemá moc možností se s nimi potkat.

