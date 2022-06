„Je to opravdu velký zápas, pro mě osobně v reprezentační kariéře zatím ten největší. Navíc se hraje v Českých Budějovicích, což je pro mě další velké plus. Všichni se strašně těšíme a doufám, že společně utkání zvládneme,“ přál si záložník Matěj Valenta, který působí právě v místním Dynamu, a dodal: „Moc si přejeme, aby na stadionu byla skvělá atmosféra. Moc by nám to pomohlo. Bude to velký zápas se vším všudy, ve hře je hodně. Budeme stát proti obrovské kvalitě hráčů z Premier League. Ale pořád jsou to kluci jako my a bát se jich nemůžeme."

Tým kouče Jana Suchopárka od úterý trénuje v kompletním složení, kdy se do tréninku zapojil i záložník Jan Žambůrek, který kvůli klubovým povinnostem v dánském Viborgu dorazil na reprezentační sraz s mírným zpožděním.

„Lvíčata“ během týdne střídala tréninkové zázemí v Českých Budějovicích na Složišti a v Olešníku, ve čtvrtek mužstvo čeká oficiální trénink přímo na stadionu Dynama. Zde odehrála předchozí tři domácí kvalifikační zápasy proti Slovinsku, Albánii a Kosovu – se stoprocentním bodovým ziskem a bez obdržené branky.

„Je to fajn bilance, ale teď to není úplně rozhodující. Každopádně připravení budeme za společně strávený týden určitě dobře. Děláme maximum a v pátek to už bude na hřišti jenom o nás. Mistrovství Evropy nás všechny láká, máme jistou baráž. Ale dokud jsme ve hře o přímý postup, uděláme pro něj všechno,“ řekl útočník Daniel Fila, se čtyřmi brankami nejlepší střelec českého týmu v kvalifikaci.

Zápas proti Anglii začne v pátek v 18:00. Přímý přenos vysílá ČT Sport.

Zdroj: Jan Škrle a www.facr.cz