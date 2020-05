Fotbalisté prvoligového Dynama ve středečním přípravném zápase vyhráli v krajském derby přesvědčivě nad třetiligovým Táborskem 5:1.

Akci Davida Ledeckého a Karola Mészárose se v přípravě Dynama s Táborskem (5:1) snaží zastavit hostující Jakub Navrátil. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Pro oba týmy to byl první zápas po dlouhé „koronavirové“ přestávce, a tak samozřejmě by se nějaké nepřesnosti v průběhu utkání našly, nicméně hlavním kladem dle obou trenérů bylo to, že jejich svěřenci konečně mohli odehrát ostré utkání.