Jekatěrinburg - Jihočeské výběry se chystají na pondělní start fotbalového memoriálu Ivana Kanidy v Jekatěrinburgu. Na dálku je pozdravil také krajan, hokejový brankář Jakub Kovář!

Na dálku je pozdravil také krajan, hokejový brankář Jakub Kovář! "Škoda, rád bych za vámi dorazil, ale jsme na tripu, držím vám palce," napsal v Jekatěrinburgu nejpopulárnější Jihočech, který se "domů" vrátí devátého ledna, kdy jihočeská výprava Rusko opustí.

Hráči v sobotu večer vyrazili na představení do cirkusu, které se neslo v duchu pohádky Popelka. "Artisté byli úžasní," chválil Dominik Collin. Především při akrobatickém umění vysoko pod střechou obří arény se tajil dech. "To bych nezvládl," smál se Dominik Collin, který přitom s fotbalovým míčem dokáže kouzelné věci. Filip Ardamica s Martinem Hüttnerem zase o přestávce našli velkou botu, do které se schovali až po hlavu /fotogalerie/.

Další zprávy a informace z Jekatěrinburgu najdete v pondělním tištěném vydání Deníku, pro které připravujeme také rozhovor s fotbalovým brankářem Jihočeského výběru I Petrem Olivou.