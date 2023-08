/FOTOGALERIE, VIDEO/ V době, kdy kvapem ubývají fotbalové kluby v soutěžích, se přeci jenom sem tam objeví výjimka. Do nové sezony vyběhne poprvé do mistrovských bojů ženský tým Tatranu Prachatice.

Fotbalistky Tatranu Prachatice ladí formu na svou první sezonu v soutěžích.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaNa Prachaticku se již ženský fotbal hrál na několika místech, někde delší dobu, jinde měl jen jepičí život. V listopadu loňského roku se začala dávat dohromady parta žen a děvčat z Prachaticka a výsledkem je start této party v divizní soutěži. „Nastoupila jsem do jedné firmy v Prachaticích a jak jsme tak s kolegyní probíraly, co koho zajímá, jaké jsou jeho koníčky, tak jsme se shodly na tom, že našim dávným snem bylo si zahrát závodně fotbal,“ vrátila se ještě před vznik týmu jeho spoluzakladatelka Martina Špánová a dodala: „Fotbal mám ráda, fandím mu, jezdím se dívat na Dynamo a jsem ráda, že jsme to dotáhly až do přihlášení do soutěže.“

Další pilnou včeličkou při budování týmu je Karolina Lavičková. „Přes sociální sítě jsme daly dohromady nějakých patnáct holek a začaly v lednu tohoto roku trénovat. Požádala jsem mého strýce Honzu Hálka, zda by se nás ujal jako trenér, jeho to nadchlo a začalo se trénovat,“ doplnila k začátkům Karolina.

Od začátku byla na stole myšlenka přihlásit tým do soutěže. „Jasně jsme si řekli, jestliže chceme nějak koncepčně pracovat, je třeba začít pravidelně trénovat a přihlásit se do soutěže. Kdyby to bylo jen o tom, že si chtějí holky sem tam jít zahrát, tak bych do toho nešel,“ vrací se na začátek spolupráce Jan Hálek.

Fotbalistky Tatranu Prachatice ladí formu na svou první sezonu v soutěžích.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaByl tedy čas půl roku si to „vyzkoušet“ a rozhodnout se, zda do soutěže jít. „Domluvili jsme se na dvou tréninkách týdně a od ledna jsme začali. Přes zimu jsme chodili vždy jednou do tělocvičny do školy Zlatá stezka v Prachaticích a jednou jezdili na umělku do Lažiště. Od dubna jsme pak začali trénovat venku a rozhodli se, že do toho půjdeme,“ hovořil o přípravě trenér a pokračoval: „Rozhodovali jsme se, zda půjdeme do soutěže pod vlastní hlavičkou, nebo se spojíme s některým již zaběhnutým oddílem. Nejlogičtější bylo jít pod Tatran, který má zázemí, zkušenosti a s lidmi z vedení se známe. Zpočátku to byl optimismus spojený trochu se skepsí. Na jedné straně super, že se něco takového děje, na druhé straně jsme si řekli, že počkáme nějaký čas, jestli nás bude dost. Nakonec jsme se dohodli.“

„Šli jsme na Tatran se seznamem sedmnácti holek, že do toho jdeme a potřebujeme zaregistrovat. Navíc běžela další vlna náborové kampaně. V současné době je nás pětadvacet. Ale samozřejmě, pokud by byl zájem, dveře do týmu jsou stále otevřené. Přeci jenom u holek je to trochu jinak než u kluků. Mohou přijít osobní problémy, rodina a podobně a je třeba mít kam sáhnout,“ doplnila Karolina.

V týmu je i trojice hráček z Dobré Vody, které již soutěže hrály. „Ozvaly se mi a já po nich chtěla, aby jezdily alespoň jednou týdně na trénink. Měsíc se nic nedělo a pak mi zavolaly znovu, že tedy ano a budou s námi trénovat. Bylo nás již poměrně dost a nedělalo by dobře, kdyby někdo jezdil pouze na zápasy,“ uvedla Karolina a trenér Hálek dodal: „Holkám jsem nyní řekl, že budu zohledňovat, jak se kdo staví k tréninkům, kdo chodí a kdo moc ne. Chci podpořit jejich nadšení a primárně teď nejde jen o výsledek. Chci, aby si všechny zahrály co nejvíce. Pěkný byl i ohlas právě od děvčat, která hrála za Borovany. Byla překvapena tím, že trénujeme pravidelně dvakrát týdně a kvalitně. Že nebyly zvyklé prakticky trénovat. Když vidím tu chuť všech holek do hry, tak jsem optimista, že to bude klapat i kdyby se prohrávalo.“

Fotbalistky Tatranu Prachatice ladí formu na svou první sezonu v soutěžích.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaPřihlásit se do soutěže je věc jedna, ale je nutné ji také dohrát. A sankce za nedohrání jsou obrovské. „To bylo první, co jsme si řekli, když jsme se chtěli přihlásit. Pokud by se nedohrálo, bude nás to stát padesát tisíc. Ale nad tím jsme přemýšleli, když nás bylo nějakých patnáct. Teď již obavy nemám, je nás přes dvacet a holky jsou do toho nažhavené,“ uvedl trenér a Karolina Lavičková dodala: „Když jsme se o tom bavili, tak najednou přišla skepse, jestli to opravdu dáme. Tak jsem se naštvala a za dva dny přivedla dalších deset holek. A prakticky všechny se zapojujeme do toho, abychom si fotbal ufinancovaly. Každá z nás oslovila ve svém okolí známé a docela to funguje. Máme dva větší sponzory a plno drobných. Navíc nás těší, že máme příslib spolupráce dál.“

Velké zapálení do toho, co chtějí dělat, je znát z Martiny i Karoliny. „Je tam super týmový duch. Jsme připravené i na to, že to zpočátku nebude jednoduché a že nebudeme vyhrávat. Vtipkovaly jsme, že když vyhrajeme jeden zápas za sezonu, tak budeme spokojené,“ shodují se obě hráčky a trenér dodává: „Já bych byl spokojený za jednu výhru na podzim a především budu spokojený, když po prvních dvou zápasech, kdy hrajeme proti nejsilnějším týmům, přijde na další trénink zase patnáct holek. Ale připravuji je na to, že bude začátek opravdu hodně těžký.“

V týmu jsou tedy tři hráčky, které již mají se soutěžemi zkušenosti a dalších šest, které prošly alespoň žákovskými kategoriemi. Pro ostatní to je vše nové a start sezony se rychle blíží. „Hrály jsme pár přáteláčků proti žákům, ale zápas na devadesát minut jsme ještě ne. Proto jsme se přihlásily do poháru. Hrajeme v neděli 27. srpna od 15 hodin v Záblatí proti Klatovům a bude to pro nás první a jediná příprava na start sezony. Zveme všechny fanoušky, přijďte se podívat. Sezonu pak startujeme o týden déle zápasem v Hradišti u Písku,“ zvou na své zápasy Karolina s Martinou.