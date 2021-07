Nováčkem v soutěži budou z Prachaticka fotbalisté SK Čkyně. Do nového soutěžního ročníku se totiž nepřihlásily do I.A třídy celky Sousedovic a Olešnice, a tak se otevřela cesta právě hráčům ze Čkyně a poté i Mirovic z Písecka. Čkyňští tak doplní kvarteto celků z Prachaticka z předchozí sezony.

Tabulku nedohraného ročníku vedli hráči Šumavanu Vimperk, které může mrzet to, že se nedohrála alespoň polovina soutěže. Jejich náskok naznačoval, že by mohli postoupit do krajského přeboru. Nicméně situace je taková, že Vimperští zůstávají v A třídě a fanoušci Šumavanu budou chodit na domácí zápasy v tradičním čase v sobotu od 15 hodin.

Další tři celky z Prachaticka budu hrát své domácí zápasy shodně v sobotu tři a půl hodiny před úředním začátkem, a to nováček ze Čkyně, Netolice a béčko Prachatic. To bude hrát svá utkání na hřišti FK Lažiště. Pátý účastník A třídy z Prachaticka, strunkovický Blaník, má nahlášeny začátky domácích utkání na nedělní úřední termín.

Dalšími celky v A skupině I.A třídy jsou již avizované Mirovice a dále Vodňany, Semice, Nová Ves u Českých Budějovic, Velešín, Roudné, Planá u Č. Budějovic, Kaplice a Trhové Sviny.

A skupina I.A třídy odstartuje sezonu o víkendu 14. – 15. srpna prvním kolem.