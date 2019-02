Praha, České Budějovice – Jedině tři body mohly ještě znamenat pro fotbalisty Dynama jiskérku naděje na záchranu v I. lize, Eden ale pro ně rájem nebyl a ligu si naopak v pondělí výhrou 2:0 se vší pravděpodobností definitivně zajistila domácí Slavia Praha.

Smutek Jaroslava Machovce a Romana Lengyela, ani v Edenu fotbalisté Dynama neuspěli. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Zápas v Edenu sledoval spolupracovník Deníku Pavel Kortus mladší.

Trenér František Cipro do branky vrátil Zdeňka Křížka, po trestu nastoupil i kapitán Jiří Kladrubský. V sestavě sešívaných nechyběl ani exjihočech Latka. Pražané měli bleskový nástup do zápasu. Už po padesáti vteřinách nacentroval z levé strany Kenia, na hranici malého vápna si naběhl Milan Škoda hlavičkou otevřel skóre.

Slavia povzbuzená rychlým gólem dál útočila, po rohu hlavičkoval Latka a Křížek si připsal fantastický zákrok. Dynamo mohlo vyrovnat, ale po deseti minutách trefil v úniku Funda jen tyč a Varadi z dorážky přestřelil. Líbivý fotbal pokračoval dál, hostující obranu trápil zejména nebezpečný Škoda, který jednou branku přestřelil a podruhé ho vychytal Křížek. Stejný souboj se opakoval i po půlhodině hry, kdy se Škoda řítil ze strany na českobudějovického brankáře, ale po přesném pasu od Švece byl úspěšnější strážce svatyně hostů.

Po náporu Slavie se hra vyrovnala a do zakončení se snažili dostat černobílí, po Peškově dobré práci mohl zakončovat Volešák, ale tísněn pořádně nevystřelil. Po poločase tak Jihočeši prohrávali v Edenu 0:1.

Hned v úvodu druhé půle mohli sešívaní své vedení navýšit, když Zmrhal našel za obranou volného Vukadinoviče, který ale zblízka branku minul. Míč měli častěji na kopačkách hosté, naopak Pražané se nikam nehnali. Po jednom z rychlých útoků Volešák počkal na Machovce, jehož ostrá rána skončila kousek nad břevnem.

Jihočeši se dál snažili o vyrovnání, ale do šancí se nedostávali. Slavia jen čekala. Pasivní hra se jí skoro nevyplatila čtvrthodiny před koncem, kdy si míč ve vápně zpracovával nekrytý Novák, ale jeho střela byla zblokována a Pešek mířil levačkou nepřesně.

V poslední minutě naopak výhru Slavie pečetil druhým gólem Milan Škoda…





Slavia – Dynamo ČB 2:0 (1:0)





Branky: 1. a 90. Milan Škoda. ŽK: Bílek – Machovec, Varadi. Diváci: 4493. Rozhodčí: Ardeleanu – Kotík, Ratajová.

Slavia: Berkovec – Švec, Latka, Bílek, Tamás – Deli, Piták – V. Vukadinovič (77. Mikula), Kenia (58. Hrubý), Zmrhal (69. Baéz) – Milan Škoda.

Dynamo: Křížek – Janotka, Novák, Lengyel, Machovec – Pešek, Řezáč (64. Benát), Kladrubský, Volešák (58. Chrien), Funda (67. Michal Škoda) – Varadi.





Cipro: Jsme realisty





Trenér Dynama František Cipro po zápase: „Myslím, že ten zápas se rozhodl hned v první minutě. Ve 40. nebo kolikáté sekundě jsme inkasovali pro nás typický gól a nestalo se nám to poprvé, kdy dostaneme gól v prvních pěti či deseti minutách. To se pak hrozně blbě hraje, když sem jedete bojovat a eventuálně vyhrát a takhle vás to srazí. Naopak Slavia tím hodně narostla a v následujících deseti minutách chytil Křížek dva góly, takže jsme během chvilky pomalu mohli odjíždět s debaklem. Pak se ta hra vyrovnala, měli jsme nějaké šance, byla tam i tyčka. Druhou půli jsme podle mě byli lepší, na domácí lidi pískali. Slavia začala zdržovat a posledních 30 minut toho měla plné kecky. Ale místo abychom ze dvou tutovek vyrovnali, tak jsme inkasovali, i když podle mě tomu předcházel faul. Když to začneme počítat, teoretická šance ještě žije. Ale buďme realisti."