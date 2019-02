České Budějovice – Gólem na 3:1 pečetil vítězství fotbalistů Dynama v Třinci střídající Jaroslav Machovec.

Jaroslav Machovec pečetil v Třinci výhru Dynama třetím gólem. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Po návratu z Třince odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Tři body z Třince, navíc po jasném výsledku, to je asi přesně to, s čím jste k zápasu jeli…

Když jsme předtím doma zbytečně ztratili s Vlašimí dva body, museli jsme to manko někde nahradit a ty body urvat venku. Což se nám povedlo, takže pochopitelně velká spokojenost.

Jak se vaše vítězství rodilo?

Hráli jsme výborně hlavně zezadu, ale i hodně aktivně. Říkali jsme si, že to zkusíme na brejky a ty se nám opravdu dařily. Hráči Třince dozadu moc nestíhali, moc se nevraceli, takže brejků jsme měli hodně. Škoda, že jsme gólů nedali víc, ale některé situace jsme špatně řešili. Zápas mohl skončit pro nás ještě daleko větším rozdílem.

Ale když se ještě v první čtvrthodině domácí Gulajev trefil a dal na 1:0, nezatrnulo vám? Když jste v předchozích zápasech dostali první gól, většinou jste už zápas otočit nedokázali.

Snažili jsme se nepanikařit a rychle skóre srovnat. Což se nám z penalty, která byla jasná, brzy povedlo a navíc jsme ještě do půle stačili výsledek otočit. Po přestávce jsme přidali ještě třetí gól a vezli si tři body, pro které jsme do Třince jeli.

Ten třetí gól, který přinesl definitivně klid a jistotu, jste po svém příchodu na hřiště dal právě vy. Jak byste tu svou trefu popsal?

Já měl už asi o pět minut dřív prakticky ze stejné situace úplně totožnou příležitost, z té jsem ale gól nedal. Přitom jsem ji, alespoň si to myslím, taky dobře řešil, ale na špatném terénu balon nějak změnil směr a odrazilo se to do tyčky. Když jsem vzápětí měl podobnou možnost, rozhodl jsem se to vyřešit jinak a brankáře prostřelit. To se mi povedlo a míč brankáři prolétl pod rukou do brány. Byl jsem tomu moc rád, byla to taková pojistka, domácí už se pak na nic nezmohli.

Podle onlajnů vám do obou těch vašich tutovek přihrával Petr Benát. Nebo to bylo jinak?

Ne, v obou případech mi míč do uličky dával skutečně Beny. A byly to výborné nahrávky, vždy ideálně mezi hráče. Já si tam naběhl a alespoň jednu z nich musel dát.

Vy jste šel do hry za Linharta za stavu 2:1. Takže jste měl za úkol vyztužit obranu, anebo jste za Linče šel na hrot?

Trenér mě poslal na hřiště s tím, abych se pokusil dát gól. Tak jsem ho poslechl…

Vy góly dáváte rád, třeba na Vltavínu jste se taky trefil a byla to docela pěkná jedovka…

Snažím se do koncovky dostávat, a když mě trenér pošle na hřiště, snažím se být hodně aktivní a hrát i dopředu. Myslím, že tu levačku mám docela dobrou, tak se snažím střílet co nejvíc. Ostatně trenér to ode mě vyžaduje.

Do Dynama jste přicházel jako obránce, zahrál jste si v záloze a teď dokonce jste byl i v útoku?

V útoku jsem nebyl, tam se posunul Klesič a já šel na levý kraj zálohy, ale rozuměli jsme si tam dobře a jsem rád, že já to korunoval i gólem.

Minulý týden jste na Složišti pomáhal farmě a před koncem jste ze hřiště odkulhal. Zdá se, že jste se stihl dát do pořádku.

Máme výborného maséra (s úsměvem ukázal na opodál stojícího Jiřího Rotbauera – pozn. aut.), ten mě dal do kupy. Na tréninku to trochu bolelo, ale přes tu bolest jsem to zvládl. Teď už je to v pořádku.

Máte za sebou polovinu soutěže a vy jste v tabulce na pátém místě. Představy jste zřejmě měly trošku vyšší, nicméně bodový odstup není velký a zdá se, že krizi, do které jste se na začátku sezony dostali, snad už jste zažehnali.

Jenže tím víc nás mrzí, že jsme minule doma s Vlašimí nevyhráli. Pokusíme se ale teď bodovat naplno i na Žižkově a ještě víc se tak přiblížit čelu tabulky.

Žižkov ale teď v Táboře hrál skutečně výborně, jenže se mu tam vykartovali tři, nebo možná prý i čtyři hráči. Mohlo by to pro vás být výhodou?

Každý zápas je jiný, my ale bez ohledu na to, jak na tom Žižkov je, pojedeme k zápasu s tím, abychom tam urvali tři body a pro jarní část soutěže si tak vylepšili svou pozici. Stále chceme hrát o postup a uděláme pro to všechno, co bude v našich silách.