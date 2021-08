„Máme všichni radost jak z bodů, tak i z výkonu, jakým jsme se prezentovali. Jsou to body poctivě odpracované. Výhře jsme šli naproti poctivým přístupem ke hře od všech hráčů,“ hodnotil vítězství s neskrývanou radostí trenér Josef Raušer a pokračoval: My měli více brankových šancí v prvním poločase, soupeř pak hrál dobře ve druhém. My však zvládli zápas dobře po taktické stránce. Celý tým zahrál výborně.“

Prachatičtí si byli vědomi síly soupeře a podle toho také zvolili taktiku. „Hráli jsme to zodpovědně ze zataženého bloku a spoléhali na brejky. To nám dokonale vyšlo. Soupeři hra do plných nevoněla. Tak, jak se kluci prezentovali, tak by měl vypadat výkon v kraji v dresu Prachatic. V dalším kole míříme na Rudolfov a rádi bychom zabojovali alespoň o bod,“ doplnil Josef Raušer.

Trenér Oseka Josef Mráz byl samozřejmě z porážky zklamaný. „Nepodali jsme takový výkon, jaké jsme podávali v přípravných zápasech. V obraně nám chyběl Němeček. Domácí to hráli jednoduše, důrazně a vyhrávali osobní souboje. V prvním poločase jsme nezahráli tak, jak jsme si představovali,“ komentoval první půli Josef Mráz a doplnil: "Po přestávce jsme sice soupeře zatlačili, ale udělali chybu a Pecka to trefil krásně k tyči. Chvíli trvalo, než jsme se oklepali, pak soupeře znovu zatlačili a snížili. Chtěli jsme to ještě srovnat, ale domácí dali z brejku třetí branku.“

Oseku tedy úvodní zápas sezony nevyšel, ale svět se kvůli tomu nezboří. „Na tréninku si zápas ještě přebereme, ale je třeba porážku rychle hodit za hlavu a připravit se na další mistrovské utkání. Hostíme v okresním derby Blatnou a chceme naplno bodovat,“ burcuje hráče Josef Mráz.

PRACHATICE - OSEK 3:1 (1:0)

Branky: 10. Sedláček, 55. Pecka, 81. Babka - 65. Hosnedl. ŽK: Jak. Rauscher, Jar. Rauscher, Sova - J. Říský. Diváci: 120. Rozhodčí: Votava - Panský, Lepič.

Sestavy – Prachatice: Trnka – Jar. Rauscher, Kupka, Pravda, Hušek – Sedláček, Hornát, Sova (89. Fürbach), Jakub Rauscher (75. Linhart), Iliev (63. Babka), Pecka (75. Luňáček). Osek: Křížek – Rybák, Krejčí, Kubiš, Hromíř – Brabec (46. Hosnedl), Šráme, Hoch, Sigmund (79. Čapek) – J. Říský, D. Říský (89. Gondek).