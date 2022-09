Branka: 58. Kadlec. ČK: 2:0 (25. P. Cepák, 82. Navrátil).

Po vysokém domácím vítězství nad celkem Kamenného Újezda čekala ve druhém kole strunkovické ftbalisty cesta na hřiště spolufavorita sotěže do Roudného. Navíc trenér Václav Beneš postrádal v sestavě Romana Žurka, který v prvním kole nastřílel tři branky.

"Bylo to pro nás velmi těžké utkání. Přivezli jsme si velice důležité body. Snažili jsme se pozorně bránit a vyrážet do rychlých protiútoků. Jsem rád, že jsme v tomto nastavení vydrželi hrát poctivě celé utkání. Nakonec se nám podařilo dát ve druhém poločase jediný a především vítězný gól. Pochvalu zaslouží celé mužstvo, ale tentokrát bych přeci jen vyzdvihl výkon našeho brankáře Vojtíška. Byl velkou jistotou a přinášel klid do celého mužstva," hodnotil vítězný duel v Roudném strunkovický trenér Václav Beneš.