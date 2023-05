Z kopačky Václava Hovorky to byl již druhý jarní hattrick. K tomu přidal i další trefy. Jak chutná hattrick po padesátce? „Je to velká radost, ale bolí to,“ směje se kanonýr a dodává: „Bolí mě kolena a žena mi nadává, co tam lezu. Ale co mám dělat. Doma proti Zdíkovu jsme před čtrnácti dny začali v deseti a dohrávali v devíti. Zkrátka jsme se nesešli.“

Nejzkušenější hráč Borových Lad je svým mladším spoluhráčům příkladem. Co říkají na ten Václavův hlad po gólech? „Možná jsem jim trochu inspirací. Občas slýchávám, že by také chtěli v tomto věku, až do něj dorostou, hrát. Jsem na to zvědav, jestli vydrží,“ dodal s úsměvem Václav Hovorka.

Tentokrát Václav Hovorka pomohl třemi góly k výhře 5:0 v tradičním derby nad Horní Vltavicí. Jak viděl branky ze hřiště? „Jeden gól byl z přímáku, další hlavou a ten třetí po úniku na bránu soupeře. Zkrátka jsem si zopakoval střeleckou abecedu, i když i to štěstíčko k tomu patří,“ popsal branky kanonýr Borových Lad.

Jeho tým si hraje v klidu lepšího středu okresní soutěže, která má v této sezoně po příchodu zkušených hráčů solidní úroveň. „Drželi jsme se docela vpředu, pár zápasů sice pak nevyšlo, ale hrajeme si to v klidu. Nemáme žádné ambice se někam cpát. Chceme si hlavně zahrát a občas vyhrát, aby nás to bavilo,“ hodnotil odehranou část sezony Václav Hovorka.

Ve střelecké tabule stoupá vzhůru a na nejlepšího střelce Pavla Friše ztrácí devět branek. Když budou vycházet dál hattricky, mohl by ještě čelo střelecké tabulky Václav prohnat? „Tak to by bylo moc těžké, Pavel je mladík, o patnáct let mladší než já. Tomu to ještě pořádně běhá, je vysoký, takže si ve vápně umí udělat prostor,“ dodal s úsměvem Václav Hovorka a dodal: „Pokud budou nohy sloužit, tak bych ještě nějakou tu sezonu chtěl odehrát."

Zdroj: Deník