Úvodní utkání programu obstaral duel Moucha – Chroboly a vítězství 7:5 slavil Moucha Team. Ve druhém duelu zvítězili sálovkáři Stach nad Sokolíky 4:1. V následujícím utkání o sedmé místo zvítězily Chroboly nad Sokolíky 4:3. V duelu o místo páté pak Moucha Team vyhrál nad Stachy 5:2.

V prvním semifinále play off se utkaly oba celky Rumpálu a v tréninkovém tempu zvítězilo áčko nad béčkem 6:1. Ve druhém semifinálovém duelu podlehl Strabag hráčům Háječku 2:5. Třetí místo v soutěži nakonec bral Strabag, když zvítězil vysoko 10:2 nad béčkem Rumpálu.

Finále mezi Rumpálem A a Háječkem přineslo výborný fotbal. Na obou stranách kralovali gólmani, kteří pochytali i nemožné. Do vedení šel Háječek brankou Wágnera. Rumpál se tlačil dopředu ve snaze o vyrovnání a to přinesla tvrdá střela Šicnera přes hráče, když se míč od levé spojnice břevna a tyče odrazil do sítě za protější tyč. Háječek však favorita a suverénního vítěze dlouhodobé části trápil dál a několikrát byl blízko brance. Tu však nedal a naopak do vedení šel Rumpál. Zápas však přinesl drama až do posledních vteřin a rozhodující třetí branku Rumpálu vstřelil Šandera až z úplně posledního útoku celého zápasu. Rumpál A tak výhrou potvrdil své výsadní postavení v letošním ročníku Prachatické ligy sálového fotbalu.